Auki Tituaña, ausente de las propuestas a la alcaldía de Cotacachi

Grupo Corporativo del Norte, en su afán de comunicar adecuadamente a sus audiencias, organizó un programa denominado Pulso Electoral. Se trata de un espacio en televisión on line otorgado a cada candidato, a las principales instancias de gobierno local, con el objetivo que los aspirantes al cargo expongan sus planes de trabajo.

Sixto Elías Chávez Pozo, de 43 años de edad, es candidato a la alcaldía de Cotacachi. En su trayectoria profesional mencionó ser abogado en libre ejercicio y

egresado en docencia universitaria en la Universidad de NariñoPasto. Entre su experiencia profesional está su trayectoria como defensor público en Ibarra, Otavalo y Cotacachi de 2012 a 2016.

El candidato tenía que compartir sus propuestas junto al candidato Auki Tituaña, quién no acudió a la invitación.

Auki Tituaña Males, de 54 años de edad, busca volver a ocupar el sitial de alcalde de Cotacachi. El candidato es economista; ha sido presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME y fue alcalde de Cotacachi desde 1996 hasta 2009.

Ante la ausencia, Luz María Velásquez, representante del movimiento Concertación en Imbabura, aseguró que sí informó sobre la invitación realizada por Pulso Electoral y sobre el sorteo realizado en el que se organizaron las fechas de participación de los candidatos.

“Si le avisé, personalmente no, pero hable con la esposa y le dije. Ella me dijo que me ponga en contacto con Patricio Toro y ahí le dije que el señor tiene un debate. El mismo día que supe les comuniqué, pero ellos tienen toda la agenda llena”, indicó