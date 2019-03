ARCH anuncia venta normal de gas azul

Ibarra. Ante el malestar y la incertidumbre de muchas personas de Ibarra por no conseguir gas, fuentes oficiales informaron que el abastecimiento se mantiene con normalidad.

No consiguen gas. “Estamos con el inconveniente que no podemos conseguir el tanque azul de gas cerca de un mes. Tuve la oportunidad de alcanzar a un camión repartidor y el conductor me manifestó que no tienen la orden de repartir en la Avenida El Retorno”, explicó Jorge Lozano, ciudadano del barrio Los Ceibos.

Al igual que él fueron varias las personas del sector que manifestaron que se les hacía difícil conseguir gas como antes.

Información oficial. Desde la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero manifestaron que los despachos de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros para uso doméstico desde la Planta de Envasado de Eni Ecuador, en Ibarra, se cumplen con normalidad los cronogramas diarios, de entrega para los dos centros de acopio y 30 depósitos de la ciudad.

Puntos y cantidad de cilindros. Ibarra cuenta con una Planta de Envasado: ENI ECUADOR, dos centros de acopio: ENI Ecuador y Congas C.A.

Además existen 30 depósitos de GLP, ubicados en barrios y sectores del cantón.

Un total de 24 vehículos repartidores autorizados recorren a diario los diferentes puntos de la ciudad.

Estos diariamente están distribuyendo en Ibarra de la siguiente manera: Lunes 2 918 cilindros, martes 2 314 cilindros, miércoles 3 314 cilindros, jueves 3 004 cilindros, viernes 3 076 cilindros y sábado 1 092 cilindros.

Importante conocer. Desde los depósitos de la Ciudad Blanca informaron que se está realizando el recorrido de acuerdo a las rutas con normalidad y que se entregan dos cilindros por persona como máximo. Además manifestaron que en estos puntos sí se puede vender a las personas cilindros pero que cuentan con 10 tanques en total.

Llamado a la calma. Las autoridades hacen un llamado para que las personas no se dejen llevar por los rumores de desabastecimiento y que tengan calma porque se realiza el despacho con normalidad.

También informaron que se mantienen los operativos de control.