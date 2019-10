“Antonio Ante, en promedio, perdió 11 millones de dólares”

Ibarra. El alcalde de Antonio Ante, ingeniero Rolando López, hizo una evaluación de los once días de protesta en el país y cómo eso repercutió negativamente en la economía de uno de los cantones más productivos de Imbabura y del norte del país.

Infiltrados. López, afirmó que los sectores indígenas realizaron marchas pacíficas, “pero fue la gente infiltrada y quienes por revanchismo político, quisieron generar el caos. Ya tenemos las tomas y será la Policía Nacional la encargada de la investigación, ellos sabrán juzgar”.

En nuestro caso particular, desde la alcaldía de Antonio Ante, siempre estuvimos promoviendo el diálogo, el respeto, la paz y la solidaridad, dijo el alcalde Rolando López, al añadir que durante los días de convulsión social se preocupó de cuatro prioridades: el servicio del agua potable para que no haya desabastecimiento; el tema de salubridad porque todos los días se hizo la recolección de basura en donde se nos permitió; nos preocupamos de que haya atención ininterrumpida del hospital local, para evitar mayor histeria colectiva y nos preocupamos de que el mercado central abra todos los días (de 5h00 a 12h00) en base a un acuerdo entre las comunidades y los vendedores.

Detenidos. Calificó de “personas inescrupulosas” a quienes se infiltraron en la denominada marcha blanca. “Es gente que no le importa la integridad y la vida de los anteños”, dijo el alcalde López, al mencionar que la Policía tuvo 15 detenidos “y de ellos, solo 2 son indígenas, las otras 13 personas son presuntos delincuentes, varios con expediente delincuencial que eran de otras ciudades y de hecho tres de ellos, eran extranjeros”.

Las pérdidas. Hizo un recuento de las pérdidas que en los once días de protesta significarían unos 11 millones de dólares en las áreas textilera, turística y gastronómica. “Nosotros siempre vamos a instar a la gente al diálogo y al respeto, pero ahora ya han pasado las cosas y tenemos que volver a la senda del desarrollo socio económico del cantón, felizmente nos hemos vuelto a posicionar a nivel nacional, hemos trabajado con eventos deportivos, culturales, gastronómicos, feriales”, expresó Rolando López.

Marcha. El lunes 7 de octubre fueron las comunidades indígenas que salieron para tratar de presentar sus propuestas al representante del Gobierno, en este caso al Gobernador y claro, desde la alcaldía les acompañamos a unos 5 000 comuneros bajo la condición de que la marcha se haga con respeto y altura y eso se cumplió, precisó López.

Si bien es cierto, no estuvimos de acuerdo con las medidas económicas, eso no debe ser pretexto para no defender la institucionalidad del país, la estabilidad democrática y a las autoridades legalmente establecidas, acotó. Frente a los atentados a las tuberías de agua potable, el alcalde volvió a señalar “a la gente resentida” y afirmó que la tubería de acero se la colocó tres metros bajo tierra para evitar otros daños.

Medidas. En cuanto a las medidas económicas, López habló de las malas acciones del gobierno anterior, “lo que provocó que tengamos un alto déficit fiscal acumulado de USD 31 mil millones de un presupuesto del Estado que alcanzó los USD 35 500 millones, puntualizó.