Imbabura, una provincia cargada de puro talento femenino

En la provincia de Imbabura existen un sinnúmero de mujeres que, además de ser muy buenas en la disciplina que practica, también se han vestido con los colores del país. Hoy, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, Diario EL NORTE rinde un homenaje a varias de esas guerreras que tienen talento, garra y ñeque.

Glenda Morejón es una de las marchistas más destacadas que, gracias a su constancia, es una de las imbabureñas que prácticamente ya tiene el cupo para estar presente en los próximos Juegos Olímpicos “Tokio 2020”. Primero, destacó a nivel mundial, llenando de alegría al país en los 5 mil metros y, posteriormente, empezó a imponer importantes marcas en los 10 y 20 kilómetros. Superó varias adversidades para llegar a ser una deportista de categoría olímpica.

Paula Jara Andrade practica una disciplina de esfuerzo triple y de largo aliento. Se trata del triatlón. “Pola” ha defendido los colores del país en más de 30 eventos a nivel internacional. Entre sus logros más importantes se destaca la medalla de oro alcanzada, en 2019, en el Campeonato Sudamericano de Triatlón. En el certamen que se cumplió en Montevideo-Uruguay, Paula fue la mejor en la categoría Sub 23.

Kelin Jiménez es una digna representante del levantamiento de pesas. En 2020, la deportista de 18 años de edad, se hizo de 52 medallas, su gran mayoría en certámenes a nivel internacional.

“Siempre trato de dar lo mejor en cada entrenamiento y en cada competencia. Uno practica el deporte y, si se puede hacer feliz a muchos compatriotas, pues eso a una lo pone feliz. Además me siento satisfecha por lo que como mujer he ido alcanzado, ya que nosotras también podemos lograr todo lo que nos propongamos”, mencionó Kelin.

Cuando tenía 12 años de edad marcó su debut en la Superliga Ecuatoriana de Fútbol Femenino y, desde ahí, no ha parado de brillar con luz propia. Se trata de la futbolista ibarreña Martitxell Cazares.

“Me siento muy contenta porque desde pequeña he estado practicando este hermoso deporte. Ahora, a mi corta edad ya he jugado en la Superliga y también en varios estadios espectaculares. Decirles, a las niñas y chicas que están iniciando en este deporte o en otros, que no se rindan y sigan cumpliendo sus sueños, que con esfuerzo, trabajo, dedicación y lo más importante, la humildad, se llega muy lejos”, sentenció la “Nena”, como llaman a Maritxell.