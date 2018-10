Zuleta, segundo destino turístico en Imbabura, según encuesta

Ibarra. La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la UTN realizó un estudio sobre la oferta y demanda del sector turístico en Imbabura, en este 2018.

El estudio está a cargo de dos equipos, uno de investigadores que trabajan sobre una propuesta contable administrativa para el sector hotelero y un segundo equipo que analiza una propuesta de marketing.

Proceso. Guillermo Brucil, docente e investigador de la UTN, precisa que los dos equipos se reunieron para levantar la línea base del sector hotelero de Imba-bura.

Explica que cada gobierno seccional tiene su óptica de lo que hay que hacer en turismo.

Desde la Academia, piensan que los resultados de investigaciones pueden aportar al sector turístico para tomar decisiones.

El 68 % no se promociona en redes; el 58 % no está bien en el tema contable, el 55 % no está bien en planificación administrativa, son algunas de las conclusiones.

Según encuestas realizadas, Ibarra es la primera ciudad a la que llegan turistas en Imbabura, en segundo lugar está Zuleta, luego Caranqui, San Antonio, Atuntaqui y Otavalo.

“Imbabura es hoy Zuleta para los turistas, cuando antes no aparecía en el radar. Se creía que la gente que viene a hacer turismo llega por la Plaza de Ponchos, Atuntaqui o las lagunas...”.

Zuleta es el segundo lugar, por sus bordados y paisajes.

En Ibarra, luego de probar la gastronomía, hace falta una propuesta sobre la activación de eventos culturales, realizar rutas turísticas, caso contrario seguirá como una ciudad de paso, precisa Brucil.

“El 68 % de los turistas solo visita Ibarra y se va, ni siquiera se queda a dormir. Si se construyeran una o dos rutas turísticas serían razones para que el visitante de quede”.

La investigación se basó en siete etapas y contó con 300 encuestadores.

En la investigación trabajan con la Asociación de Hoteleros de Imbabura para la información base.

Los empresarios hoteleros dicen que el 90 % de su infraestructura se encuentra en excelentes condiciones. También preguntaron a los turistas y, un 35 % cree de la infraestructura está bien, pero el 65 % opina que debe mejorar.

Se levantó un estudio a 400 turistas distribuidos en lugares emblemáticos de los seis cantones de Imbabura.

El feriado más visitado del año en Imbabura es Carnaval “se convirtió en un evento importante para los turistas”. Los resultados están en que se ha promocionado Imbabura como Carnaval, pero hacen falta iniciativas para crear más oferta turística. “Por qué no planificar nuevas propuestas para que también en otras fechas Imbabura tenga este nivel de aceptación”, cita Brucil.

Datos de establecimientos. Se destaca que más del 69 % de los 580 establecimientos turísticos en Imbabura son dirigidos por personas naturales, lo que quiere decir que se fomenta el emprendimiento.

El sector hotelero está interesado en establecer un convenio con la UTN para temas de capacitación en marketing, contabilidad y administración.

En diciembre culmina el proyecto de investigación y se envían artículos a revistas internacionales sobre el tema turístico. En noviembre se expondrá el tema en Colombia. Los resultados serán publicados en un libro, en 2019.

La mayoría de establecimientos son financiados por las personas naturales, sus familiares o la empresa privada. Casi el 80 % cumple con la reglamentación necesaria.

En la mayoría de establecimientos turísticos no cuenta con un plan de marketing y un 60 % tampoco cuenta con un plan estratégico. El 87 % respondió que sí está interesado en capacitarse.