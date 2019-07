Ibarra. Poco antes de que se produzcan cambios en el gabinete ministerial, se rumoró que el imbabureño Enrique Ayala Mora iría a ocupar uno de los ministerios, sin embargo, el exrector de la Universidad An-dina Simón Bolívar, lo desmintió totalmente.

En las redes sociales se da-ba por hecho su nombramiento en el actual gobierno... He tenido la oportunidad de dialogar con el señor presidente Le-nín Moreno, han existido propuestas, pero yo le he dicho, en medio de los análisis sobre temas nacionales, que yo no deseo cumplir ninguna función pública, de modo que yo no he dado ningún motivo para que se pueda afirmar lo que se publicó en las redes sociales.

¿Se habló del ministerio de Educación?. El ministerio de Educación es un monstruo y creo yo, que el ex-ministro Luna se atrincheró más bien en un tema de tipo intelectual y no de tipo administrativo y parece que eso motivó a que el Presidente de la República decida cambiarlo.

¿Pero hubo otras propuestas para usted? No quiero parecer presuntuoso, eso ha existido, pero yo tomé la decisión, hace algún tiempo, de no estar en el sector público y esa es una decisión que no la voy a cambiar

¿Tiene miedo de subirse en un carro que se cree va de bajada? No es así, porque yo me he metido en aventuras políticas impopulares y ahora mismo estoy en una que es reconstituir el partido Socialista, mi partido, del cual fui expulsado. Ahora ya me han invitado todos los actores, incluso los que me expulsaron, a que me reincorpore y vamos a participar en el próximo congreso nacional.

¿Ese reto sí aceptó? Eso sí acepté, es una tarea no muy popular, pero creo que yo puedo contribuir ahí.

Pero ahí estarán sus enemigos... Yo nunca he tenido enemigos, al menos dentro del partido. Tenía mis adversarios, pero ellos ya están en desbandada porque como eran los correístas del partido, ahora corren por todos los lados y ya ni aparecen.

¿Entre ellos están los que le expulsaron? Si, pero mas bien algunos están ahí y son los que me han pedido que me reincorpore.

La corrupción sigue en lo alto, recién se denunció que un cercano al Contra-lor fue detenido en EE.UU por presunto lavado de activos. ¿Qué opina? Primero, uno no escoge a sus parientes. Yo le he visto cumplir una tarea brillante a Pablo Celi y si tiene algún pariente que ha cometido un desliz, pues ya no es culpa de él. Yo por ejemplo jamás, ni en el peor momento de la lucha política contra el expresidente Rafael Correa, le mencioné en ningún momento la prisión de su padre en EE.UU.

¿Y de la corrupción qué dice? Lo que sí vemos con preocupación es una avalancha de actos de corrupción en el país que no sabemos procesar.

Su amigo, el doctor Julio César Trujillo, ¿pasó a la historia nacional? Hay dos libros en su memoria que debe ser estudiada. Debe-mos honrar a ese hombre que vivió su vida íntegra, honorable, combatiendo la corrupción, sirviendo co-mo abogado, jurista, maestro, legislador y desde luego transformado ya en un referente nacional.

Pero hay sectores políticos adversos que deslegitiman el papel cumplido... Y lo honran todavía más. Los correístas lo han agredido, lo han insultado y eso ha permitido que el Ecuador reconozca con mayor énfasis la gran contribución al país. Ya su personalidad ha sido juzgada por la opinión pública nacional en grandes términos

Julio César Trujillo nunca creyó en el CPCCS, tan es así que dijo que debe desaparecer. Pero no era el mismo organismo, porque el CPCCS que él presidió realizó algo extraordinario pa-ra comenzar la reinstitucionalización del país, de manera que él fue siempre coherente y antes de fallecer lo volvió a insistir, algo que ya veníamos sostieniendo desde el año 2008 en la Constituyente de Montecristi al decir que no creemos en esa especie de mamotreto.

¿El de ahora lo es? La gente le dará la razón ahora a Julio César Trujillo por el papelón que ha hecho este sacerdote al frente del Consejo de Participación. Ahí está la gran diferencia, la gente pudo ver al doctor Julio CésarTrujillo y puede ver ahora al cura Tuárez... no se ponen de acuerdo ni qué discutir en las reuniones y ya comenzaron las acusaciones de reparto de cargos entre ellos, lo cual es una cosa vergonzosa.

¿Su pedido para una Cons-tituyente está vigente? La Constitución está tan mal hecha y tan trabada que al final no es posible componerla por partes y por tanto amerita una nueva Asam-blea Constituyente, las misma que parte de un gran esfuerzo nacional para lo cual hay que prepararse, generar consensos y no se puede hacer show de los enfrentamientos. Correa hizo una Constitución tramposa a su medida para hacer lo que le dio la gana.

¿Es posible un Senado? Soy partidario de que haya un Senado, al igual que en la mayoría de países del mundo, que sirve para revisar la legislación de la Cámara de Diputados y claro, aquí fue reemplazado por el CPCCS. ¿Dónde hay ese engendro? solo en Venezuela, que es un invento de los chavistas que ya fracasó.