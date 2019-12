Yachay: es la número uno en investigación

Ibarra. La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay entró al ranking anual Nature Index 2019, elaborado por la prestigiosa revista científica Nature, de las instituciones que realizan investigación científica de alta calidad en el mundo. En la categoría de Ecuador ocupa el primer lugar.

Publicaciones. Nature Index, que considera las publicaciones realizadas en revistas científicas de alto prestigio académico y en la participación de cada institución en la autoría del artículo particular, entre el 1 de octubre de 2018 y 30 de septiembre de 2019.

Áreas. Yachay Tech llega al primer lugar al desarrollar 7 publicaciones principalmente en las áreas de Ciencias Físicas y Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, destacando en este ranking país a importantes instituciones de educación superior como la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Nature Index toma como relevantes las publicaciones de alto impacto de cada institución y considera la labor de investigación de primera categoría que generan científicos en el país, ya que analiza el número de instituciones participantes en cada publicación como principal criterio de calificación.

Destacado. Dentro de las publicaciones de Nature Index destaca la participación del profesor Ernesto Contreras con 4 investigaciones, entre las que se encuentran los siguientes, cuyos título originalmente en inglés son:

-Black hole shadow of a rotating polytropic black hole by the Newman–Janis algorithm without complexification.

-A general interior anisotropic solution for a BTZ vacuum in the context of the minimal geometric deformation decoupling approach.

Reconocimiento. Es importante enfatizar que debido a estas investigaciones Ernesto Contreras, obtuvo el reconocimiento “Undergraduate Researcher Award 2019”, otorgado por la Vicecancillería de Investigación e Innovación de la universidad.

Recopilación. En los últimos 12 meses, Nature Index incluyó datos de artículos de investigación de 68 revistas científicas, de más de 200 países y ciudades del mundo incluido el Ecuador.

El índice se actualiza mensualmente y proporciona a las instituciones un medio fácil para identificar y destacar algunas de sus mejores investigaciones científicas. Está disponible en www.natureindex.com.

En su sitio web existe una base de datos que contiene los nombres en inglés, en el idioma local y acrónimos de más de 43 mil instituciones y más de 8 mil 500 instituciones matrices asociadas con artículos rastreados por el Nature Index.

Modelo académico. La buena noticia llegó cerrando el año 2019 y cumpliendo su sexto año de creación. Durante el acto especial de aniversario, Hermann Mena, rector de Yachay Tech, destacó el modelo académico e investigativo, generador de conocimiento, a través de medios tecnológicos para aplicaciones prácticas, útiles y pertinentes para el desarrollo del país. Es importante destacar que la universidad ha desarrollado 125 proyectos de investigación aprobados, 500 publicaciones de impacto internacional y más del 20% de los alumnos graduados, en la primera promoción, realizaron publicaciones indexadas en revistas internacionales. También se inauguró la ampliación de la biblioteca, que cuenta con una sala de lectura 24 horas, creando 140 espacios nuevos para lectura, salas de estudio grupal y se adquirieron 140 libros.