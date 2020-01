Vigencia del carné de discapacidad se amplió

Ibarra. A partir de mayo de este año, alrededor de 13 mil 300 personas en Imbabura que poseen el carné de discapacidad del Conadis serán las primeras en calificarse nuevamente con el actual modelo.

De esta manera el plazo de vigencia del carné del Conadis es hasta el 2021, mientras que el del Ministerio de Salud hasta el 2023.

Importante. En la última plenaria del Consejo de Nacional para la Igualdad de Discapacidades que fue en diciembre de 2019 sacaron una resolución en la cual los principales puntos se reflejan en extender la vigencia del carné del Conadis.

“Específicamente las personas que tienen el carné del Conadis, la validez hasta el 30 de junio de 2021 y las validez del carné del Ministerio de Salud (MSP) será hasta el 30 de junio de 2023”, agregó Lucía Díaz, técnico de territorio del Conadis en Imbabura.

Luego de estas fechas establecidas, lo que se requiere es tener un único documento de identidad que en este caso será la cédula que constará en la parte reversa si el tipo de discapacidad con el fin de que no existe duplicidad de documentos.

Díaz manifiesta que es muy importante señalar a las instituciones públicas y privadas que mantengan la validez en lo que se refiere a este documento sea el del Conadis o MSP.

“Así en el reverso esté constando como fecha de caducidad por ejemplo 2019 sigue vigente el carné, no hay porque hacerlo renovar en este instante sino más bien que se ajusten a los cronogramas”. Agregó que en algunos casos de las empresas están enviando a renovar este documento pero no es lo correcto ya que está vigente.

Con este nuevo modelo se pretende que sea una calificación y no una precalificación, variarán algunos porcentajes pero en ningún momento se pretende quitar el documento ni aumentar el porcentaje de discapacidad, además se busca evaluar de una manera más objetiva de acuerdo a la situación socioeconómica de las personas.

“Hay que recalcar a la ciudadanía que una discapacidad por estar en el ámbito urbano difiere de una que tenga en el ámbito rural porque no tiene accesos muchas veces a una educación o a los servicios básicos, esto hace que tengas situaciones precarias”.

Cabe recalcar que esto proceso es obligatorio para todas las personas que tengan algún carné de discapacidad.

El porcentaje de discapacidad no se determina únicamente por la condición médica - psicológica (deficiencias), sino que suma las limitaciones (leves, moderadas, graves y muy graves) en las actividades y en la participación social. Lo que significa que se consideran cuatro componentes (médico, social, psicológico y participación), en comparación con el anterior modelo, que solo analizaba dos, lo social y médico.

Verónica Farinango tiene el carné de discapacidad del MSP con 82%, dice que la primera vez que sacó este documento fue el Quito y no fue nada complicado. “Cuando renové lo hice en el centro de salud de Ibarra y si estuvo complicado ya que no me daban el turno y me tenían de un lado para otro”.

Lo que manifiesta es que por parte de los calificadores reciban buenos tratos y agiliten el proceso para obtener el documento de una forma rápida. Y además mencionó que ha tenido inconvenientes en poder obtener los beneficios que por ley les corresponde.

Noemí Trejo es una de las primeras personas en obtener el carné de discapacidad del Conadis en Ibarra, ella tiene el 100%, dijo que esta nueva calificación le parece muy relevante siempre y cuando se la haga de acorde a la realidad de cada una de las personas.

“La tabla debe ser real, a veces les bajan mucho el porcentaje y entonces no se tiene ningún beneficio”, enfatizó Trejo.

El carné sirve para, entre otras situaciones, acceder a beneficios como rebajas en los servicios básicos, rebajas o exención a impuestos, entre otros.