“Vean cómo solucionan pero a mí no me metan”, dice Scacco

Ibarra. Esta semana ha circulado en redes sociales una carta firmada por Paul Kim Cho, de la corporación Dundas, quien pide respuestas sobre la supuesta entrega de 85 mil dólares en efectivo y que habrían servido para financiar la campaña electoral de Andrea Scacco, alcaldesa de Ibarra. Ante esto, Scacco lo ha negado rotundamente.

En el escrito, Kim Cho, detalla que mantiene una amistad desde hace 12 años con el asambleísta Diego García y que fue por esta amistad que accedió a brindar asistencia económica. “Procedí a entregar el dinero frente a usted y los técnicos, dinero que recibió Marco Chicaiza (asesor de campaña)”, detalla.

Durante una entrevista en TVN Canal, Scacco, dijo que al momento que leyó la carta se preguntó sobre la persona que firma y la compañía. “Cuando yo he investigado ni siquiera existe (la compañía). Luego yo he estado haciendo memoria y recuerdo claramente que esta persona, me ha visitado en la oficina y le conozco porque planteaba hacer una planta fotovoltaica. Como a todos le he recibido con todo gusto pero cuando he averiguado en los lugares que él dice que ha trabajado, no es real, señaló.

Sin embargo, en la carta detalla que el 27 de agosto de 2019, Paul Kim Cho, mantuvo una reunión con Scacco, su esposo Armando Mora y el asambleísta Diego García.

Al finalizar, Scacco dijo que “las facturas o los negocios, entre los que estén, vean cómo solucionan pero a mí no me metan”.