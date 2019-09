UNE Imbabura cuestiona proceso de selección

Ibarra. Ayer, en la sede de la Unión Nacional de Educadores, UNE de Imbabura, se dieron a conocer las inconformidades con respecto a la última fase del concurso “Quiero Ser Maestro 6” (QSM6). Anunciaron también que presentarán una queja formal a la zonal de Educación, adjuntando firmas y pruebas de esta afectación.

Rechazo. Henry Guatemal, presidente de la UNE Imbabura, dijo que esto deja claro la línea por la que va el gobierno ecuatoriano. “Incluso en esa misma medida van las reformas laborales que están cocinándose en la Asamblea”, dijo y añadió que los docentes están siendo vulnerados en su derecho de participar en la última fase.

A nivel nacional. Según los datos compartidos, en el país existen 170 mil docentes, de ellos 110 mil cuentan con nombramiento definitivo, 33 mil docentes con contrato, 25 mil con nombramientos provisionales. De acuerdo a la UNE, esto quiere decir, que el 44% de maestros han sido orillados a una injusta inestabilidad.

Falla en inscripción. Diego Bucheli, coordinador zonal 1 de Educación, dijo que el proceso arrancó desde el 1 de agosto de 2017. Durante 2017 y 2018 se realizaron las pruebas de idoneidad, posteriormente se pasó a la prueba de conocimientos específicos en octubre de 2018. La fase de Méritos y Oposición, con la selección de aspirantes en condición de elegibles, fue en julio de 2019. “En esa fase las personas que tienen inconvenientes y no han sido llamadas a continuar es porque no han culminado el proceso, pues no han llenado correctamente su inscripción, solo han hecho hasta un 99% y al guardar para imprimir el archivos, los docentes no han aplicado los pasos. Ahí tenemos una pequeña falencia”, dice.

Cifras. También dio a conocer que un total de mil 761 docentes se encuentran en la etapa de clase demostrativa.

La fase arrancó ayer y se llevará a cabo hasta el 4 de octubre en 64 unidades educativas de la zona 1.