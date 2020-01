Jorge Guamán: “Una nueva movilización no se descarta”

Ibarra. El prefecto de Co-topaxi y exdiputado, Jorge Guamán, estuvo en Imbabura para indicar que está dentro de los más de 70 gobiernos locales, que participan hasta el día de mañana, junto a expertos en movilidad humana en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo.

En diálogo con diario EL NORTE, el dirigente habló de temas actuales.

Cómo mira la estructura de la CONAIE, ¿se fortaleció o se debilitó? El movimiento indígena en el Ecuador da muestras de que articula mejor los temas del país y no solo los que interesan al sector indígena.

¿Los dirigentes se politizaron? Las sugerencia que siempre hemos hecho es que no trabajemos por partidos, por personas o por movimientos, sino que trabajemos en programas para el Estado. Alguien tiene que hablar por el Estado y creo que nosotros hacemos las cosas en función de la interculturalidad, del Estado, de la democracia.

¿Eso se consigue con levantamientos? Las movilizaciones por supuesto que están ahí como opción, cuando llegamos al último momento y no hay cumplimiento, no hay acuerdos y consensos en favor del país.

¿Entonces, la amenaza pa-ra una nueva movilización está latente? Por supuesto y no lo dice el prefecto de Cotopaxi, no lo dicen los dirigentes regionales, nacionales o provinciales, lo están diciendo las bases.

¿De qué dependería una nueva acción? Depende del grado de organización de cada provincia. En el caso de Cotopaxi la estructura y la organización del sector indígena y campesino es muy fuerte y son ellos los que toman las decisiones. Los dirigentes o las autoridades solamente nos sometemos a ese mandato, les acompañamos, pero con la reflexión y con algunos criterios técnicos que puedan ser validados por todas las comunidades.

¿Usted, se siente representado por la dirigencia de la CONAIE? Por supuesto, ahí están nuestros compañeros indígenas de Cotopaxi, la Ecuarunari en la Sierra, la CONFENIAE en la Amazonía y en la Costa de alguna manera la CONAICE un poquito va patojeando pero ahí está la regional de la Costa y la CONAIE por supuesto. Nosotros respaldamos a la organización, no se trata de una persona y de eso estamos claros, representa a colectivos y por ello requerimos debatir, trabajar y eso es lo que hemos hecho.

Auki Tituaña, actual alcalde de Cotacachi observó errores en la gestión de la dirigencia... Bueno, Auki Tituaña desde hace tiempo perdió su línea de acción, desde hace tiempo pasó al otro lado, anduvo por otro lado. Yo soy muy respetuoso, pero si él no se siente representado por nuestra dirigencia, entonces él está al otro lado y nosotros qué vamos a hacer, no lo vamos a juzgar, él tendrá sus razones. Hay que ubicarle perfectamente.

¿Buscan el poder? No sé si en esta etapa, pero lo que si creemos es que debemos construir el debate, construir el programa de gobierno por el Estado, no por cualquier movimiento, no por cualquier partido, de eso estamos absolutamente claros.

¿Cuál es esa claridad? Que no solo digan que la salvación es el Fondo Monetario Internacional, las medidas económicas; requerimos alguien que empiece a poner las cosas sobre la base social.

¿El correísmo les absorbió? En algunas localidades creo que algo quisieron hacer. Hay que reconocer que aún tienen su representatividad, no lo podemos negar o decir que ellos ya no son nada.

¿Siguen pesando? Deberían revisar sus actitudes de los 10 años que ellos transitaron por el poder, cantaron, bailaron y deben asumir su responsabilidad también.