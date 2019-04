$!Hijos menores de extranjeros sufren consecuencias de la migración

niños que luchan por adaptarse

José Antonio es un niño de 11 años de edad. Llegó a Ibarra en septiembre del año pasado y desde entonces ha tenido que poner a prueba toda su fuerza. “Entré a estudiar afortunadamente, es una fortuna porque sé que no todos tienen esta oportunidad, pero se me ha hecho difícil porque muchos compañeros me consideran un extraño que no debería estar aquí. Lo que quiero decir es que yo pongo todo de mi parte porque quiero salir adelante y mi mensaje es que piensen que la vida es muy difícil para nosotros, solo queremos que nos hagan parte de su convivencia”.