Un año con bajas ventas en Ibarra

Ibarra. El comercio sigue siendo uno de los sectores más afectados por la crisis económica que vive el país, así como el año pasado, este 2018 termina igual para los vendedores ubicados en el centro de la ciudad.

Algunos puestos ya han sido cerrados, pero otros no pierden las esperanzas de que las ventas aumenten. Sin embargo, las campañas que ejecuta la Cámara de Comercio como no cerrar al mediodía, para la mayoría no sirve.

Manuel Pineda tiene su local en la calle Olmedo desde hace siete años, aseguró que las ventas han disminuido más del 50%, para él esta problemática se da por la crisis económica.

Las ofertas y no cerrar al mediodía no ha dado un buen resultado, según Pineda la gente ha decidido ir a Ipiales, Colombia.

Su local está abierto desde las 08:00 hasta las 20:00. Pineda señaló también que ni con la temporada de Navidad ha aumentado el comercio, “no estuvo tan bueno”, dijo.

Además, cree que una de las alternativas para atraer al cliente es hacer actividades festivas.

Otro de los problemas para los comerciantes es la venta informal, que también llega a las calles Bolívar, Olmedo y Sánchez y Cifuen-tes.

“Nos están haciendo daño, ellos no pagan impuestos, ni arriendos y eso nos afecta bastante”, dijo Pineda, quien permaneció la mayor parte de su tiempo sentado esperando que alguien por lo menos, se acerque a comprar, pero no perderá las esperanzas de vender los últimos días del año, ya que tendrá abierto su local hasta el 31.

Campañas. Para Ramiro Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio, la medida económica anunciada por el Gobierno sobre el alza del combustible, también afecta al comercio, ya que se va a elevar el valor final de los productos.

“Se va a alterar uno de los elementos que constituyen parte del proceso económico como es el transporte, más aún cuando la mayor parte de los productos que se consumen a nivel nacional están sujetos al transporte y por ende, existirá una valoración”, señaló Aguilar.

Para el presidente de la Cámara de Comercio, cerrar al mediodía es una tradición de los comerciantes.

“Nos hemos propuesto avanzar en las campañas y seguir implementando un incentivo mediante rifas”. Aguilar indicó también que la finalidad es que el comercio no se realice en Colombia.

Además, mencionó que aún no se ha realizado una evaluación de este año, pero aclaró que lo harán a inicios de 2019. “Tenemos los mecanismos de evaluación como el aumento del IVA, eso va a determinar si es que hubo o no aumento del comercio en el cantón.

También acotó que la única forma de incentivar el comercio y la producción es a través de campañas para consumir lo nuestro y así mantener la circulación del dólar en el país.

En cuanto a la seguridad en el centro, Aguilar manifestó que la Policía está comprometida para brindar resguardo las 24 horas del día.

“La evaluación es positiva porque no ha existido quejas de robos en esta época navideña”. Señaló que han solicitado la colaboración del Municipio para controlar el comercio informal. “La crisis solo se solventará mientras la fuerza económicas del país podamos contribuir, pero esto no es culpa de este Gobierno, sino que se viene arrastrando más de 10 años”.

Expectativa. Mientras los comerciantes legales realizan sus ventas en sus puestos de trabajo, unos arrendados otros propios pero pagando impuestos, los vendedores informales recorren las calles ofertando sus productos, pero perseguidos por los agentes de control municipal.

Iván Cabascango abrió su local en abril de este año, vende joyería, cosméticos y ropa de hombre y mujer.

“Es mi primer año, pero según los comerciantes que tienen aquí más de cinco años la venta ha sido muy baja”. Para Iván, las ventas no fueron como esperaba, “pero tampoco me puedo quejar, sin embargo, debió irme mucho mejor”, contó.

Su local lo abre desde las 09:30 hasta las 19:00, pero por la temporada se queda hasta las 21:00.