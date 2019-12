Trasladarse es todo un desafío por la falta de accesos y movilidad

Ibarra. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad el reto es facilitarles, a las personas con discapacidad motora y que usan sillas de ruedas, el tránsito hacia el trabajo, la escuela y su regreso a casa. Algunos de ellos comentan que la ciudad no es inclusiva y que las autoridades no piensan en ellos.

Necesidades. Este sector de la población se enfrenta cada día a pendientes en accesibilidad en sistemas de transporte, falta de elevadores, rampas mal hechas, aceras invadidas e indiferencia. “Aquí en Ibarra la accesibilidad no sirve”, así de enfático fue Alejandro Flores y cuenta que su día a día es complicado pues la rampas no están diseñadas realmente desde un punto de vista profesional.

Opiniones. “Debían hacerlo personas que están calificadas y saben del tema. Por ejemplo, deberían ir por la mitad de la vereda, esto tiene una norma INEN que se debe aplicar necesariamente. Las que tenemos en la actualidad no nos sirven y siempre lo hemos dicho pero las autoridades siempre nos han engañado”, dijo.

Con esto concuerda Jorge Garzón quien dice que por la poliomielitis que sufre es muy difícil movilizarse. “Esta ciudad no se construyó para que personas con discapacidad podamos salir o vivir, no solamente en el tema de accesibilidad, sino en cualquier otro tipo. La mayoría del tiempo me toca andar por la calle y eso es peligroso porque los carros no respetan”, cuenta.

Importante. La exclusión puede limitar el acceso a una educación y salud adecuada, su inserción en el mercado laboral e incluso su participación en la vida cívica. Por el contrario, un diseño universal en la ciudad que promueva un entorno inclusivo permite que todos los ciudadanos se desplacen de manera libre y autónoma, contribuyendo indirectamente a mejorar la calidad de vida.

Estadísticas en Imbabura. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Conadis, informó que en Imbabura se registran un total de 13 mil 312 personas con discapacidad. De ellas 6 mil 176 están en Ibarra y 2 mil 668 en Otavalo.

También dieron a conocer que 2 740 tienen discapacidad física, mil 325 intelectual, mil 139 auditiva, 651 visual y 321 psicosocial.

Eventos. Como parte de la conmemoración de este día se han planificado una serie de eventos. El fin de semana tuvo lugar la Caminata 3K – 3D bajo el lema “Por el deporte y la recreación”. El evento fue desarrollado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Conadis en coordinación con la Gobernación de Imbabura. Allí participaron cerca de 500 personas con y discapacidad junto a su entorno familiar.

De igual forma, el Patronato Provincial presentó una agenda en donde durante este mes se ha considerado a las personas con discapacidad con mensajes de inclusión para toda la sociedad.