Tobías Chuquín no deja morir el arte en la madera

Ibarra. Tobías Chuquín se dedica a elaborar artesanías en madera desde hace dos años, la finalidad de este habitante de la comunidad La Rinconada es que el turista se lleve un recuerdo de este sector de Angochagua.

Otro propósito de Tobías es que la tradición que iniciaron los padres no se pierda.

“Los turistas que van llegando sí regresan con sus recuerditos”, dice el artesano.

Mientras deja a un lado su trabajo de carpintería, al que se dedica por más de 10 años, comenta que la idea también es motivar a los niños y jóvenes.

“Tenemos que valorar nuestro arte con ese sentimiento de mejorar y seguir invitando a los amigos para que se unan a hacer esta actividad y nos visiten”, añade Tobías.

Con la madera elabora materiales adorno y de servicio como cucharas, paletas, trinches y aciales, este último material es lo que más le solicitan a Chuquín.

Productos. Además, cuenta que anteriormente no tenían la visita de turistas y la ganancia no era tan favorable, es por estas razones que los jóvenes no se interesaban en ejecutar este emprendimiento.

Participar en ferias es otra de las estrategias de la familia de Chuquín para hacer conocer sus productos, con el apoyo del Gobierno Pro-vincial de Imbabura.

Aliso, pumamaqui, naranjo, vela y otras maderas más de la zona utiliza To-bías para la elaboración de los materiales.

Sin embargo, en un día puede llegar a hacer 20 cucharas soperas normales.