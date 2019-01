Taxistas informales dicen ser seguros

Ibarra. “Siempre hay la persecución de los agentes de tránsito, de los vehículos convencionales, esa disputa y ese resentimiento por parte de ellos”, contó un taxista informal que prefirió no identificarse y se dedica a este oficio por más de un año.

Últimamente en el cantón se han registrado varios inconvenientes entre taxistas informales y Agentes Civiles de Tránsito.

El jueves pasado aparentemente un conductor de un taxi informal agredió a un agente. En el cantón existen aproximadamente 1 200 taxistas ilegales.

“El coronel Edgar López ha dicho que somos focos de inseguridad en la ciudad, eso es una completa mentira porque si así lo fuese, la clientela no nos escogería”, añadió el taxista.

En una entrevista en ENtv, Edgar López, gerente de Movidelnor, explicó que hay un irrespeto a la ley por ciertos ciudadanos que no quieren enmarcarse al ámbito legal.

“Tiene toda la razón al decir que trabajamos al margen de la ley, pero lamentablemente venimos de un proceso de legalización que se dio hace pocos meses”, indicó el taxista informal que opera desde una base, similar como lo hacen los vehículos amarillos.

Marcelo Andrade, presidente de la Unión de Taxistas, señaló también en una rueda de prensa que “las autoridades no están haciendo nada. Estaremos exigiendo para que cumplan con su rol, ya que en Imbabura y especialmente en Ibarra, no permitiremos que la informalidad quiera hacer tierra de nadie”.

Decisión. Tres años tiene una mujer que se dedica al taxismo informal y que también prefirió no dar su nombre. “Lamentable-mente en esta sociedad no me queda otra opción que laborar en esto porque no hay plazas de trabajo. Me he sentido discriminada por mi edad, sin embargo, puedo tener el título y la experiencia, soy padre y madre para mis hijas”. Como mujer, dijo que se siente afectada a pesar de que es un trabajo peligroso y de riesgo, ya que “somos perseguidos por los agentes, nos cogen sin tener argumentos, solo por llevar a un amigo o pariente piensan que es algo informal”, dijo la taxista.