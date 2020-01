Sueldo de USD 400 no alcanza para cubrir canasta básica

Ibarra. El costo de la canasta básica en la sierra se ubicó el mes pasado, según el INEC, en USD 727,88 dólares en la sierra, y el ingreso familiar se situó en USD 735,47. Esta noticia ha generado inconformidad con algunos ciudadanos pues han expresado que el sueldo que perciben no les alcanza ya que casi duplica lo que reciben mensualmente.

Un solo ingreso. Para el economista Roberto Almeida, con dos ingresos por familia esto no representaría un problema, sin embargo, dice que la mayoría de los hogares perciben solamente un sueldo lo que sí representa un serio problema. “Aquí tenemos otro problema muy grave y se trata de la falta de empleo adecuado en el país. Muchas familias deben sobrevivir con un sueldo básico y cómo hacerlo si la canasta básica lo duplica. El Gobierno debe enfocarse en iniciativas para las fuentes de trabajo, de lo contrario, si se siguen elevando los precios esto sería muy riesgoso”, dijo.

Testimonio. Con esto concuerda Tatiana Mena, una joven ibarreña de 30 años de edad, con una hija a su cargo y su esposo está desempleado. “Mi esposo tiene una maestría y aun así no encuentra trabajo porque no se tienen las palancas necesarias, lamentablemente eso funciona así. Yo gano el básico y con una hija recién nacida las cosas están bastante complicadas para nosotros. Tenemos que hacer esfuerzos inimaginables para poder cubrir los gastos básicos”, comentó.

75 productos. El consumo promedio de las familias ecuatorianas de bienes y servicios, agrupados en categorías como alimentos, salud, educación, transporte, entretenimiento, entre otros, es lo que refleja la Canasta Familiar Básica (CFB) en el país. Según el INEC, la CFB incluye 75 productos con probabilidad de ser consumidos al menos una vez al mes por parte de un hogar que cumple con tres condiciones: sus ingresos son iguales a sus gastos, se compone de 4 integrantes, con 1,6 perceptores de ingresos (1,6 personas que trabajan).

El ingreso familiar mensual promedio (compuesto por las remuneraciones nominales y los sobresueldos mensualizados, no incluye los fondos de reserva) de un hogar tipo (4 miembros con 1,6 perceptores de una remuneración básica unificada). Además, el cálculo del costo de la canasta es necesario para el análisis de la relación entre remuneraciones e inflación.

Costos más elevados. La señora Carmen Vinueza, mientras realizaba sus compras en el mercado de Santo Domingo de Ibarra, dijo que ha evidenciado que necesita entre cinco a ocho dólares para las compras quincenales. “Antes con unos 35 dólares me alcanzaba para la comida de 15 días para mi familia, ahora gasto entre 40 a 43 dólares para llevar lo mismo”, dice y añade que ahora no piensa en ir a los supermercados porque no le alcanza. “Con esos 40 dólares llevaría unas cinco cosas. Ya no es como antes y toca ajustarse a lo que hay”.

Otros casos. En el caso de quienes no perciben un sueldo fijo la preocupación también es latente. “Nos dicen que los emprendedores dinamizamos la economía pero a veces es difícil incluso recuperar las inversiones que hacemos ya que la crisis se está agudizando”, dijo Lenin García.