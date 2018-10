Solicitan respuestas claras del SERCOP

Ibarra. Eran las 11:00 y las oficinas del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) permanecían cerradas.

Según moradores del sector la entidad, ubicada en las calles Velasco y Bolívar, cerró sus puertas para evitar posibles enfrentamientos con ciudadanos de Esmeraldas, quienes aseguraron que llegaron de manera pacífica para hacer valer sus derechos.

El problema que generó molestias en los ciudadanos es porque supuestamente el SERCOP tiene cerrado el portal en la página web y eso evita que tres asociaciones participen para el trabajo de limpieza en la Refinería de Esmeraldas.

Uno de los ciudadanos que prefirió no identificarse añadió que “hay una empresa compitiendo y no nos permiten a nosotros, nos cierran las puertas de una forma inaudita, el SERCOP no nos autoriza ni si quiera presentar la documentación que tenemos”.

Solicitud. Lupo Brown indicó que lo único que les anunciaron es que el coordinador zonal, Washington Fuentes, se encontraba en Quito. “Pedimos que nos acepten la carpeta de las tres asociaciones que queremos participar, para que nos suban al portal y que el mejor de todos gane el concurso”. Brown dijo que “somos personas que necesitamos trabajar, no venimos a hacer ningún acto de vandalismo”. Un funcionario de la entidad y tres ciudadanos esmeraldeños se reunieron en la Gobernación. Según Maribel Perlaza no hubo un acuerdo e irán a presentar el reclamo al SERCOP en Quito.