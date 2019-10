Socializaron proyecto del nuevo Mercado Mayorista

Ibarra. Este jueves 17 de octubre, en sesión extraordinaria del Concejo Municipal, se dio a conocer el informe para declaratoria de prioridad del proyecto de construcción del nuevo mercado mayorista. Según se dio a conocer, el objetivo fue evitar especulaciones en los precios de los terrenos colindantes.

Problemáticas. Guillermo Jácome, director de Planificación del GAD Ibarra, fue el encargado de presentar el proyecto. Dijo que son 20 años de funcionamiento, y en términos generales, se puede denotar que existe un acentuado y evidente déficit en varios aspectos necesarios para el correcto desarrollo de esta actividad.

Entre las problemáticas están: la movilidad desorganizada, infraestructura en condiciones deficitarias, espacio físico reducido, desorden y desorganización, dificultades para el manejo y la disposición de basura. Escaso control del espacio público y presencia de vendedores informales, ubicación geográfica inadecuada, vías de acceso inadecuadas desde las zonas de producción, robos por delincuencia común, en particular, hurto de canastillas, mercancías y bicicletas.

Ubicación. Se presentaron dos alternativas para el espacio en donde funcionará el nuevo mercado.

La más viable fue la alternativa dos que corresponde a los predios ubicados a una distancia de 450 metros de la Panamericana sur junto a la Vía Paso Lateral Ibarra - los Cañaverales.

Al lado este, el predio se encuentra rodeado de una barrera natural que corresponde a la quebrada San Antonio.

Los límites del terreno se presentan al norte la intersección de quebradas, al sur edificaciones de lotes privados, al este la quebrada San Antonio y al oeste la vía Paso Lateral Ibarra - Los Cañaverales.

Expropiación. Para dar paso a la construcción será necesario hacer la expropiación de 44 predios con un área de 291.889,582m². El valor es de 1 321 188 dólares.

Más de 500 puestos. Actualmente existen 518 puestos destinados a los procesos de comercialización dentro del Mercado Mayorista, distribuidos en aproximadamente 27 mil 500 m2, de los cuales no todos se consideran como mayoristas, existen 189 espacios que se dedican a la comercialización minorista. Esto implica que un 36,5% de los locales ya no se dedican a la comercialización mayorista y el espacio no están siendo destinado para los fines que fueron creados.

La forma de administración, donde Comercibarra juega un papel importante en la gestión, tiene un funcionamiento como empresa de economía mixta.

Sistema de mercados. Andrea Scacco, alcaldesa de Ibarra, dio a conocer que se pretende conseguir un crédito para la intervención de todo el sistema de mercados que, además del Mayorista, incluyen al Mercado Amazonas y La Playa.