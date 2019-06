Ayala: “Situación con la familia Morejón debe terminarse”

Ibarra. La concejala Mirian Ayala califica como positiva la gestión municipal de estos primeros 21 días.

Aseguró que la participación de los concejales en las tres sesiones han sido orientadas para llegar a consensos.

¿Cuál es el papel que va a jugar en el marco de consensos?

Los consensos para mí son momentos, circunstancias, necesidades dentro de los colectivos para no llegar a buscar acomodos de ninguna naturaleza, sino más bien es buscar espacios donde las personas que conformamos este conglomerado municipal, podamos trabajar en función de lo que la ciudadanía espera.

¿Hay una buena amistad entre los concejales?

Sí, nosotros tenemos una muy buena relación de compañeros, con algunos de ellos personalmente ya me he conocido en esta actividad municipal. Sin embargo, se nota esa actitud que todos estamos poniendo para resolver las cosas y de una manera consensuada sin dejar de lado el diálogo.

¿Se puede hacer buena política desde la oposición?

Cuando yo estaba como candidata a concejala decía que se hace necesario, y me ratifico, ejercer y trabajar en una política diferente. El ejercicio de la política no es precisamente protagonizar eventos de falta de respeto y enfrentamientos que son nocivos para la ciudad.

¿Sobre el caso Morejón, qué decisión van a tomar?

De acuerdo como se ha conversado con la alcaldesa y con los concejales, se está esperando tomar una decisión en función de lo que dice la determinación de la justicia.

¿Ustedes se allanan a lo que dijo, en este caso, la resolución judicial?

Bueno en este momento no le puedo decir que nos hemos allanado, pero estamos estudiando esa posibilidad de saber cuál sería nuestra presencia y decisión.

¿El Municipio tiene que pagar?

El Municipio, yo pienso que a la larga, a lo mejor tendrá que pagar, estoy hablando desde lo personal porque no lo puedo decir como posición de Concejo, pero pienso que de acuerdo a cómo se han venido dando las cosas esta situación debe terminarse ya. No se puede dar más largas para no dejar en una situación en el aire.

¿Está de acuerdo que se pague la deuda con los bienes municipales?

Personalmente, no estoy de acuerdo que se entreguen bienes municipales porque tienen una función, necesitan algunos ser repotenciados en función de la ciudad. Yo no sé qué pueden hacer también la familia Morejón con estos bienes, pienso que todos tenemos que llegar a una solución de este problema.

¿Si ustedes acogen la decisión judicial eso implicaría pagar aproximadamente unos 12 millones de dólares. Hay plata para ello?

En el preciso momento yo entendería que no hay plata para ello. Cualquiera que sea la decisión que se tome esperemos que sea pronta. Tendrán que buscarse los recursos para resolver este caso.

¿Cómo calificaría puntualmente la declaración que hizo Vicealcalde de que la obra del anillo vial no vale para nada?

Tal vez un poco apresurada y más que calificar la expresión o la forma cómo esta autoridad ha manifestado, yo le debo decir que para mí lo que está hecho del anillo vial no ha resuelto el problema de viabilidad, ya que lamentablemente es un proyecto que se lo planificó hace muchísimo tiempo cuando las condiciones de nuestra ciudad eran otras.

¿Qué hacer? Es una obra que ya está trabajada y hay que buscar cómo, en la siguiente fase, resolver situaciones que puedan contribuir de otra manera. No se debe continuar con un proyecto que se lo planificó hace muchísimo tiempo, es decir, se deben actualizar los proyectos.