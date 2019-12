Ibarra. En la sesión del lunes en que el Concejo municipal de Ibarra convocó para tratar en primer debate el presupuesto 2020, hubo de todo.

Desde tensas discrepancias, pasando por sonrisas entre ediles, hasta llamados de atención a funcionarios por parte de la alcaldesa Andrea Scacco, quien ha debido soportar en estos seis primeros meses una serie de críticas de los ciudadanos que se han preguntado si hay o no un proyecto de ciudad.

Comunicación. El llamado de atención más fuerte fue para el área de Comunicación y para quien funge de directora, Ana Guamba (había otra persona que firmaba como director, era Adrián Garzón). ¿Guamba cumple el perfil?, es la pregunta.

“Si no tienes creatividad estamos en la lona, usted es una mujer joven. Hay que sentarse a pensar, no pueden pasar todo el día solo haciendo fotos, videos de medio pelo”, señaló la alcaldesa, casi fuera de control.

No necesito directores cómodos, no abusen, pongan de parte y ocupen lo poco que hay, pero bien, sostuvo Scacco, lo cual fue corroborado por el concejal Oscar Lomas, quien se pronunció indicando que “hace falta comunicación y que la gente conozca lo que se hace dentro del municipio, sea por sus direcciones o los concejales, porque aquí el municipio lo hacemos todos y no solo la Alcaldía”.

Lomas precisó que “ningún funcionario del departamento de comunicación les ha visitado en las oficinas para conocer el trabajo que realizan los concejales”, en alusión a que los funcionarios estarían laborando en pro de la imagen personal de la autoridad, en lugar de priorizar a la institución municipal como un todo.