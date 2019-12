Sesión extraordinaria de la Alcaldía transcurrió entre acusaciones y gritos de los asistentes

Ibarra. La sesión extraordinaria con el Concejo Municipal, convocada por la alcaldesa Andrea Scacco para este jueves 19 de diciembre, se realizó en el Auditorio Monseñor Leonidas Proaño y fue de carácter público. Allí se trataron cinco temas en el orden del día, siendo el quinto punto el que desató varios incidentes y acusaciones particulares. Ahí se solicitaba una explicación respecto a una supuesta entrega de dinero para su campaña, sin embargo, en su intervención no se refirió al tema.

Antes de iniciar con el punto 5, la Alcaldesa solicitó a los Concejales cambiar su lugar para que puedan apreciar la explicación, mediante diapositivas, respecto a la carta ingresada al Cabildo el pasado 12 de diciembre, dirigida a la Alcaldesa y a los miembros del Concejo, por parte del ciudadano coreano Paúl Kim Cho, quien firma como CEO de la empresa Dundas Corporation, en la que se menciona supuestos aportes para la campaña electoral de Andrea Scacco por un monto de 85 mil dólares.

Andrea Scacco comenzó su explicación restando importancia a dicho documento “por tanto que carece de verdad”. “Pero por el sainete ocasionado el día de ayer (Sesión del Concejo) me he dado el tiempo entre mis ocupaciones de realizar una investigación respecto a este documento que no deja de ser más que un simple pasquín”, afirmó.

Luego siguió con su exposición detallando el origen de la empresa Dundas, creada en el 2018 y que, según detalló la primera autoridad del cantón, Paúl Kim usurpó la identidad de la auténtica Gerente, Joselyn Querembás, como consta en los registros de la Superintendencia de Compañías.

Posteriormente se refirió a una parte de la misiva de Kim Cho en la cual afirma no haberse reunido desde la campaña con Scacco. Para esto la Alcaldesa mostró una captura de pantalla de su teléfono móvil “privado” en donde existe una conversación por chat en julio de este año, para reunirse y tratar un tema sobre un proyecto de energía fotovoltaica. Además, Scacco exhibió fotografías de una reunión en la Alcaldía con el mismo ciudadano coreano.

Cada intervención era aplaudida por un grupo de ciudadanos que expresaron con vítores su respaldo a la Alcaldesa.