Seguridad, dos proyectos y una realidad

“Mis propuestas son ignoradas por completo” Ibarra. ”Antes de la convocatoria para la firma del memorando de entendimiento con la empresa china Huawei por parte de la administración municipal, yo he presentado dos proyectos de seguridad para la ciudad de Ibarra”, dijo la concejala Lucía Posso Naranjo, al precisar que el un proyecto presentado fue hace tres meses y el otro hace pocos días.

Aumento de la tasa de seguridad. Mi proyecto tiene un costo de USD 180 mil anuales, lo que significaría, señaló la concejala, pagar 9 centavos por persona al año y que puede ser solventado sin tener que incrementarse la tasa de seguridad ciudadana “que ya están estudiando para aumentarla”. Según Lucía Posso lo que pretenden “en el entendimiento con Huawei es tener una fibra óptica propia que implica un costo altísimo”. Debe existir un concurso abierto y no casarse con una empresa china que además nos pone condiciones a los ibarreños, dijo la concejala.

Preocupación. Yo presenté los proyectos antes de la invitación que se ha formulado para comprometer la palabra con una sola empresa china, manifestó, “y lo he dicho con preocupación, sin que medie ni siquiera un término de gentileza con el Concejo municipal, sobre las decisiones que se están tomando en la administración”.

De parte del Banco del Estado, para poder obtener este crédito de la banca china, “nos piden un solo requerimiento que se tiene que cumplir a raja tabla y es que la empresa con la que nosotros contratemos, tiene que ser una empresa china”, expresó.

El ECU 9-1-1. Cuando he consultado al coordinador del 9-1-1 y he oficiado al director nacional para que por escrito me indique con cuál empresa es lo que ellos están trabajando y bajo qué condiciones técnicas, la alcaldesa dijo que “alrededor del 70% de las cámaras del ECU 9-1-1 a nivel del país son Huawei”

Observatorio. Andrea Scacco anunció la creación de un observatorio “para que los ciudadanos puedan ser parte de todo el proceso y que no haya tela de duda en la contratación que directamente nosotros podemos hacerlo”, apuntó.