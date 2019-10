Se analiza de qué forma se recuperarán las clases

Ibarra/Quito. Durante más de una semana, unos cuatro millones de estudiantes en la región Costa, Sierra y Oriente han perdido clases. El ministerio de Educación señala que estas serán recuperadas de forma presencial y con refuerzos en casa, sin embargo, todavía se analiza de qué forma será ese proceso.

Al final del quimestre. Hasta la semana anterior se explicaba que las clases serían recuperadas los días sábados u horas extras entre semana. Sin embargo, la última información que se dio a conocer por parte de la Ministra de Educación, Monserrat Creamer, es que se pueden recuperar al final del quimestre pero sin entrar en más detalles pues hasta ayer se encontraban a la expectativa de lo que podía suceder tras el diálogo anunciado entre el Gobierno y el sector indígena.

Trabajos en casa. Algunas de las instituciones educativas empezaron, desde el quinto día del paro nacional, a enviar trabajos para que los estudiantes desarrollen en casa. Cada docente se encargó de dar a conocer las tareas con la finalidad de seguir reforzando los conocimientos que se habían adquirido en clases.

Criterios divididos. Por una parte, algunos padres de familia consideran esta medida como positiva pero otros dieron a conocer su malestar debido a su falta de conocimiento sobre las herramientas digitales.

“Yo no tengo problema en ingresar y verificar las tareas para mis hijos porque no se me hace difícil. En el caso de mi hermana que no tiene conocimientos es más difícil por eso yo tenía que ayudarle. Supongo que muchos padres tuvieron el mismo inconveniente”, comentó Sonia Andrade.

Jornada difícil. Para otros padres, la jornada de paro les obligaba a caminar durante varias horas para llegar o regresar de sus trabajos por lo que al llegar cansados debían continuar con la revisión o acompañamiento en las tareas. “Normalmente lo hago en la hora de almuerzo y cuando llego en la noche solo reviso. En estos días no he podido estar en casa y al llegar muy noche era muy pesado continuar con tareas escolares”, explicó Nancy Guano.