La importancia de los

Ibarra. Teniendo en cuenta que las personas siempre están abocadas a la celebración de diferentes tipos de contratos que son muy variados se debe tomar en cuenta que los que se destacan son el contrato de compra venta de bienes inmuebles y muebles.

Importante. Según Marco Nicolalde, notario público primero de Ibarra, el contrato compra venta de bienes inmuebles hace referencia a aquellos que no se pueden trasladar o mover como pueden ser los lotes de terreno, departamentos, casas, entre otros.

“Es decir aquellos en los cuales las personas acuden y lo efectúan ante el funcionario competente en este caso ante el notario con la finalidad de dar solemnidad al acuerdo particular”, dijo Nicolalde.

En este sentido, las personas realizan un acuerdo personal de aspectos que destacan lo que se va a vender, el monto, la manera de pago que puede ser al contado, cuotas mensuales o a través de cheques. El notario aseguró que existen casos en los cuales se entrega otro bien que es el objeto de la negociación.

De esta manera se acude a un notario con la finalidad de dar solemnidad de la celebración de contratos entre particulares.

También debe cumplir con algunos requisitos que son: la capacidad jurídica, el objeto lícito y la causa lícita. Nicolalde indica que la capacidad jurídica hace referencia de que las personas que pueden celebrar contratos son aquellas que la ley determina que cuentan con capacidad jurídica. “Todas la personas son capaces excepción de las que son consideradas incapaces”.

Los ciudadanos que no pueden celebrar un contrato son las que no se dan a entender por escrito, por su condición o por su edad no pueden por sí solas, y los menores de edad. Un punto importante es que en el caso de los menores lo pueden realizar siempre y cuando estén representados por una persona mayor de edad.

Manifestó que la ley indica que todo lo que se refiere a bienes inmuebles o bienes raíces se debe hacer por escritura pública. Acotó que el abogado realiza un borrador denominado minuta, en donde este papel se incorpora en los archivos que están a cargo del notario.

Sobre los bienes muebles, el notario manifestó que los más comunes son los contratos de compra y venta del vehículo. Indicó que al momento se adjunta un requisito adicional que es el certificado único vehicular que sirve para mostrar el estado del auto, se podrá tomar en cuenta si posee alguna observación. Es importante notar que lo que se hace ante el notario es un reconocimiento de firmas.

Después del reconocimiento las personas acuerdan el precio, la forma de pago, y sobre todo que el auto esté en buenas condiciones.