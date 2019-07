Salir del clóset, decisión que la toman día a día

Ibarra. “Salir del clóset”, es un término ya muy conocido por la sociedad en la actualidad.

Significado. Generalmente es utilizado para describir a las personas que, de forma voluntaria, declaran abiertamente que son gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros entre otros.

Para ellos, salir a la luz pública y hablar sin tapujos sobre su orientación sexual, conlleva un trasfondo extenso.

Usualmente suelen primero abrirse con alguna persona de confianza, al cual le expresan su pensar y como se sienten.

Pero una persona LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y intersexualidad) no sale solo una vez del clóset.

Testimonio. Luzdarly Andrade, mujer transgénero como ella se denomina, comentó que se sinceró primero con amigo de confianza, después con su familia y luego en el entorno educativo.

Pero recalca que diariamente está saliendo del clóset, ya que todos los días conoce gente nueva y la mayoría de veces el entorno en el que se desenvuelve es diferente.

Expresa que asumir que es una dama trans, le implicó enfrentarse a una sociedad que todavía no acepta que hay un grupo de personas diversas.

También menciona que la reacción de las personas son distintas, ya que no todos tienen la misma perspectiva ante esta situación. “Un día salí a una fiesta, y un chico se acercó a bailar conmigo, primero tenía recelo de aceptar ya que él no sabía que era transgénero, al momento de hacerlo, de comentarle quien era, su reacción fue diferente, no me discriminó, pero se alejó, su reacción si me afectó, por eso nosotros salimos del clóset, día a día”, comentó.

Ella ya lleva más de 6 años abiertamente declarada una mujer transgénero.

De igual manera, se utiliza la palabra “clóset”, para ilustrar esa sensación de encierro y oscuridad que viven las personas, puesto a que se sienten en la obligación de disimular o esconder su condición para no ser discriminadas y estigmatizadas.

Inicios. Marlon Toapanta es un joven de 20 años, el cual declaró abiertamente su orientación sexual hace no más de 15 días.

Primero lo hizo con su madre, la cual el comenta que le dio todo su apoyo.

Poco a poco siguió haciéndolo con sus demás familiares y amigos.

El menciona que como primer paso es salir del clóset con uno mismo, aceptarse como es para tratar de conseguir la aceptación de las demás personas.

Marlon recalca que el recién comienza este largo camino hacia la aceptación, en la cual él tiene muy claro que cuando les cuente a las demás personas sobre su orientación sexual, va a tener diferentes respuestas, pero como el recala, “la vida es muy corta para vivir una mentira”.

Pero, así como hay personas las cuales declaran abiertamente su orientación sexual, existen algunos que ya se sientas cansadas de seguir haciéndolo. Carlos (nombre protegido), salió del clóset hace más de 20 años; se declara una persona gay.

Menciona que está situación lo tiene lo tiene cansado, pues mientras cambia de ambiente y conoce a gente nueva tiene que comentarles sobre su orientación.

“Se ve que a las personas no les parece suficiente con que salgamos una vez y parece que mes mueve el morbo y la curiosidad; lo llegan a sacar en las reuniones con el resto de familia, también en lugares de trabajo o estudio”, dijo, además recalca mencionando que se LGBTI no debería ser una sorpresa, o algo para sorprenderse.

Él dice que quisiera vivir en un mundo en el cual la gente que decidió salir del clóset, solo lo haga una vez, ya que cuando la persona es heterosexual, solo lo dice una sola vez.

Todavía existe discriminación en el ámbito educativo, laboral, socio-cultural y salud.

Cuando una persona decide abiertamente comentar sobre su orientación sexual, debe tener en mente que no es a ser la única vez que lo harán.

Integrantes de la comunidad mencionan que las discriminación y las burlas llegan por ser un grupo de personas de preferencias sexuales distintas a las del resto de la gente.