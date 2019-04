Sabrina Landázuri plasma la lucha de las mujeres en fotografías

Ibarra. Con el objetivo de visibilizar a la mujer cotidiana en su quehacer diario, la fotógrafa Sabrina Landázuri, de 18 años de edad, realizó una muestra de 20 retratos de ibarreñas que aportan al crecimiento del cantón, a través de distintos espacios, oficios y profesiones.

Las fotografías están exponiéndose en el Centro Cultural El Cuartel y para la fotógrafa es un sueño hecho realidad, ya que a pesar de haber nacido en San Gabriel, Carchi, ella define a la mujer de este cantón como “trabajadora, emprendedora, buena mujer y buena madre”.

“Me dedico a la fotografía hace tres años. Recorrer las calles, durante un mes mientras fotografiaba, me ha permitido palpar que a la ibarreña no le dan el espacio de respeto y admiración que merece. A diferencia de otras muestras, en estas fotografías no están personajes conocidos ni famosas, son simplemente mujeres que llamaban mi atención. A algunas les encontré en el centro de Ibarra, otras estaban en Los Ceibos y el resto en diferentes negocios”, agregó Sabrina.

La joven afirmó que próximamente espera retratar a las mujeres que laboran en el mercado Amazonas, ya que son sinónimo de lucha y esfuerzo para todo el cantón.

“Hago esto desde muy pequeña y espero contribuir con mi trabajo en fundaciones aliadas al arte”, finalizó la fotógrafa.