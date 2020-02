Roberto Yamberla entregó informe tras dos años de gestión

Antonio Ante. “Nunca se planificó en el país medidas para superar la carencia de agua”. Ese fue el mensaje con el que el subsecretario de la Demarcación Hidrográfica de Mira, el licenciado Roberto Carlos Yamberla, inició su intervención en la cual informó sobre las tareas cumplidas durante su gestión y explicó las razones de su salida.

“Yo he decidido terminar con esta función a partir de los hechos ocurridos en octubre de 2019 y he puesto mi renuncia en dos oportunidades y en la segunda vez me fue aceptada”.

“Entre la gestión al frente de una institución pública y su labor con las comunidades, prefiero la segunda opción”, indicó el subsecretario saliente.

Su trabajo. Yamberla resaltó durante su trabajo, al frente de esta instancia gubernamental, el acercamiento que tuvo con las comunidades y sobre todo su trabajo para incentivar a la conservación del recurso hídrico.

“En las constantes reuniones, desde que estoy al frente, nunca se ha topado este tema, pero puedo decir que ahora, por primera vez se empezó a planificar el tema de conservación”.

Áreas de protección. En el país existen tres áreas de protección del liquido vital registradas en el Ministerio de Ambiente, indicó Yamberla y desde la Subsecretaría están esperando por la aprobación y el registro de la primera zona de conservación en la Demarcación Hidrográfica de Mira y que se localiza en la zona Mojandita de Curubi, en Otavalo.

“Hablar de conservación para nuestras autoridades necesariamente implica en no dejar de insistir en la necesidad de cuidar el agua en Imbabura y Carchi”, agregó el funcionario saliente.

Además de Mojandita, en la provincia de Los Lagos, se tiene previsto arrancar con los estudios de la zona El Chalpatán, ubicada en Carchi y en Cotacachi, en la zona de Piñan.

En Ibarra habló de la necesidad de avanzar en el cuidado de la zona de Los Pantanales, en la parte oriental del cantón y desde donde nace una parte del agua que utilizan y consumen sus habitantes.

Además subrayó que en el país, el agua continua siendo mal distribuida incluso en las mismas juntas de riego.

Con respecto al tema del mal reparto del recurso hídrico, durante su gestión llegó a un primer acuerdo con Yachay EP - ahora proyecto Siembra -, en donde había un “acaparamiento de agua”. En las conversaciones se consiguió que la empresa pública use el agua que requieren para sus proyectos, siempre y cuando se garantice su uso y que el resto sea distribuida a las comunidades aledañas.