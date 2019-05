$!René Solá: “Maduro gobierna como gobiernan las dictaduras”

Su periplo inició a las 5h00 desde la ciudad de Quito e inmediatamente de llegar a Ibarra, mantuvo un diálogo en el despacho del prefecto de Imbabura, Pa-blo Jurado Moreno, para posteriormente visitar la Pontificia Universidad Ca-tólica del Ecuador, sede Ibarra, PUCESI, en donde concedió la primera entrevista a ENtv, canal on line del Grupo Corporativo del Norte. Aquí respondió a varias inquietudes periodísticas.

Ibarra. El abogado René Del Sola Quintero, no aparenta sus 46 años. Tampoco es un diplomático de carrera, pero fue designado por el presidente Juan Guaidó como embajador de Vene-zuela en Ecuador y está reconocido por el gobierno del presidente Lenín More-no Garcés.

¿Quién es René Del Sola?

Soy abogado de profesión y llevo alrededor de 16 años viviendo en el Ecuador. Mi familia está en Venezuela, país al que siempre le tenemos presente y cuya situación nos preocupa.

¿Está distendido, tranquilo?

Nunca podemos estar del todo tranquilos mientras no se llegue a consolidar las elecciones libres y democráticas que estamos exigiendo los venezolanos. Tranquilos nunca podemos estar cuando el país no tiene una situación económica, social y política estable. Hablar de tranquilidad no creo que sea la palabra adecuada, pero preocupado sí, pero con mucha fe y esperanza de que se va a lograr el objetivo, una nueva hoja de ruta que se ha trazado el presidente Guaidó y la misma está caminando bien.

¿Hay etapas que cumplir?

Claro, en la actualidad estamos en la primera etapa que el presidente Guaidó lo ha calificado como el cese de la usurpación, para luego pasar a la etapa de transición y finalmente lograr el objetivo fundamental de todo esto que son las elecciones libres y democráticas y lograr reinstitucionalizar el país.

Definitivamente, los venezolanos queremos una vida democrática plena en nuestro país.

No es un diplomático de carrera, ¿cómo se lo designó? Estamos en una situación sui generis.

Hoy día la carrera diplomática en Ve-nezuela no existe y por ello la Asamblea Nacional nombró a diferentes embajadores y representantes diplomáticos en diferentes países de todo el mundo. En todo lo que sea necesario por Venezuela, ahí estaré hasta el sacrificio y asumiré las responsabilidades que haya que asumir.

¿La solución viene de afuera? Nosotros somos personas que tenemos principios y valores muy bien fundamentados. Creemos nosotros que Venezuela debe ir a una etapa de plena democracia con sus cosas propias, sus cosas buenas y sus cosas malas.

¿Qué tiempo más se debe esperar?

Estamos en camino. Hablar de tiempo es una cosa muy complicada, se están dando las cosas y cumpliendo las fases. Tenemos varios logros visibles e invisibles, pero le aseguro que se están logrando cosas importantes.

Se dice que hay dos gobiernos en Venezuela: uno con pueblo pero sin poder, y otro con poder pero sin pueblo...

Este gobierno se convirtió en la antítesis de la democracia, en cambio el gobierno de Juan Guaidó tiene legitimidad en el pueblo porque tiene poder moral... el usurpador tiene poder solo en las armas.

¿Cómo cree que está gobernando Nicolás Maduro?

Simplemente como gobiernan las dictaduras.