Rechazo a impuesto verde por alto costo

los que más contaminan

Mora explicó que los automotores que más contaminan en el país son los buses, taxis, camiones de transporte pesado pero tienen exoneración y “nosotros, personas comunes y corrientes, mecánicos, artesanos, agricultores, no tenemos exoneración del impuesto verde”, dice y añade que en el SRI incluso no se puede exonerar vehículos de personas de tercera edad o con discapacidad, incluso otros vehículos productivos. Pero muchos otros ciudadanos concuerdan con este aspecto, uno de ellos es Fabián Rosero, un ciudadano de 52 años de edad, que afirma estar desconcertado con este gravamen. “Es que no me explico cómo en lugar de verificar el porcentaje de contaminación en buses, camiones viejos, entre otros, se enfoquen más en hacernos pagar más. Además se exonera también los vehículos del Estado, eso no está bien. La ley debe ser para todos”, dijo.