Proveedores de Yachay piden solución definitiva a un tema de pagos

Urcuquí. Proveedores y obreros, que se encargaron de la construcción de casi 17 bloques en Yachay, llegaron ayer hasta las instalaciones para protestar tras 20 meses impagos.

Su pedido era acceder a una póliza que cubre el seguro establecido en el contrato entre la Constructora Loja Yachay, CLY, y la empresa china Gezhouba Group.

Valores vencidos. “A través de documentos que la empresa Loja Yachay nos ha firmado con un perfil de liquidación de valores, acepta que nos debe de plazo vencido una suma de dinero a cada uno de los proveedores”, dijo Alfonso Echeverría de la empresa Eicons y añadió que la suma de valores sobrepasa el millón y medio de dólares.

Deudas. Ese valor no estaría cubierto 100 % con la póliza, pues allí se establece un millón 120 mil, sin embargo, esto sería un alivio bastante grande para los perjudicados.

“Queremos que Yachay EP presione a China Gezhouba, porque no contratamos con ellos directamente, para que esa póliza se endose a favor de nosotros. Pedimos eso porque la gente de China nos dice que el único saldo que tiene la constructora lojana por cobrar es 280 mil dólares”, detalló Echeverría.

Han puesto su dinero. Otro de los perjudicados, William León, comentó que a pesar de que estaban impagos, los proveedores se encargaron de poner su dinero para poder culminar con las obras. “Queremos que nos den solución. No puede continuar así”, dijo.

Deudas. Momentos tensos se evidenciaron entre los colaboradores de Yachay y los proveedores, ayer.

En la conversación les explicaban que no podían dejar sin los servicios a la institución, esto generó más indignación entre las personas que protestaban, ya que afirmaban que no podían exigir algo que no les pertenecía. “Dicen que no puedo suspender los servicios básicos, pero esos están afuera. La instalación con la que se toma la energía eléctrica es mía y ya me cansé de prestarles”, enfatizó Echeverría.

Hasta el cierre de esta edición se encontraban en un reunión con Adrián Zambrano, gerente de Yachay EP.