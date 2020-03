Productores de El Trapiche tienen apoyo de Vicealcalde

Ibarra. Los propietarios de los terrenos del sector El Trapiche, de San Antonio de Ibarra, se reunieron nuevamente, ayer, frente al edificio municipal con la finalidad de seguir protestando por la Resolución 677, que pretende destruir sus tierras para construir el nuevo mercado Mayorista.

Silla vacía. Luis Nogales, morador del sector el Trapiche, dio a conocer que la nueva convocatoria tuvo lugar una vez que realizaron la petición para ocupar la silla vacía en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal que se realizó ayer. “No se trata de decir ya dimos de baja lo de Virsap, sino que exista los sustentos técnicos, jurídicos, sociales y ambientales para que puedan seguir adelante. Los nueve concejales han pedido, por escrito, que se den las explicaciones”, dijo.

Sin embargo, no se concedió esta petición.

Sesión de Concejo. Durante la sesión, Andrea Scacco, alcaldesa de Ibarra, dijo que por el pedido del vicealcalde, Marco Antonio Hadathy, se decidió hacer el llamado al aliado estratégico de forma separada tanto para el mercado Amazonas como para el Mayorista.

“Una vez que hemos conocido el sector y la producción, hemos pedido a su autoridad que se revea definitivamente. Yo ya le he dicho varias veces y me ratifico delante de todo el mundo, mi voto será en contra si se hace en El Trapiche. Obviamente lo importante es que se busque otro espacio para que no se perjudique a los productores. Yo espero que usted lo considere. Me parece que es una posición gravísima”, enfatizó Hadathy.

Por su parte, Scacco, dijo que respetaba su punto de vista y procedió a pedir que se continúe con el orden del día.