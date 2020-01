Priorizan instrucción formal desde muy temprana edad

Ibarra. A raíz de la eliminación de la Unidad Educativa Liceo Aduanero, fueron los padres de familia que tomaron la iniciativa de conformar una nueva institución educativa a la que llamaron Unidad Educativa Particular Aduana, institución que ya tiene 2 años de funcionamiento y en donde la instrucción formal, la disciplina y el orden predominan en forma horizontal.

Responsable legal. “Aquí la educación es un poco más personalizada si vale decirlo. Nuestra directora fue la que de cierto modo estuvo vinculada con la institución policial en algún momento y pues quiso poner ese plus adicional, porque la instrucción formal, porque se enseña la disciplina como parte fundamental, aquí no se les castiga, pero si alguien presenta cierto grado de indisciplina se le hace ejercicio físico, no se les maltrata tampoco, pero también se trabaja para que aquí no haya bullyn”, dijo Jorge Yandún representante legal de la institución.

La instrucción formal. “Le puedo informar que la instrucción formal es una materia más dentro de la malla curricular que tiene la unidad educativa. Aquí tomamos muy en cuenta el carácter y la disciplina, esta es una forma para que aquí los kadetes se formen de una manera súper disciplinada”, dijo Marcelo Suárez, exsargento de la Policía Nacional, ahora en servicio pasivo, quien se desempeña como instructor e inspector de la Unidad Educativa. Desde que comienzan de la escuelita hasta bachillerato va el tema de la instrucción fiscal”, dijo el instructor.

El más destacado. Se conoció que cada curso tiene un estudiantes que los representa no como un presidente, en este caso se denomina comandante, al estudiante se lo elige en esta función previo a una evaluación la misma que consiste en instrucción formal, cultura física, que estas notas se las coteja con el tema académico de esa puntuación depende la denominación de los comandantes, entre los que destacan actualmente los siguientes estudiantes:

Caleb Campos, Liliana Burbano, Shirley Yuquilema, Cristina Ruiz, Nicolás Isea, Aron Galenao, Edison Aulla y Jhoabeth Pantoja, quienes se observa en la fotografía inferior derecha. El comandante tiene la obligación de dar parte de las novedades que existen en su curso al que representan.