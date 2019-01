Presos denuncian que funcionarios les cobran para acceder a beneficios

Más novedades. A los supuestos maltratos, violaciones, extorsiones y mala alimentación, ahora se suman las denuncias de cobros indebidos por parte de funcionarios del centro y la mala atención que tienen en el economato, sistema utilizado para que los internos reciban depósitos económicos en un negocio cercano al centro, que pueden son canjeados por alimentos, bebidas, golosinas y útiles de aseo personal en el interior del centro penitenciario. “En el economato a veces nos perjudican, porque se evidencian descuentos en los saldos y los encargados dicen que la falla podría ser del sistema. No es justo porque nuestros familiares nos depositan con mucho esfuerzo. Los productos no se venden tan caros, pero no existe todo lo que necesitamos”, mencionó el denunciante.