Precios con 0% de arancel todavía no se evidencian

Ibarra. A partir del pasado 8 de octubre del presente año, computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes ingresan al país con cero impuestos de importación. Sin embargo, en la ciudad están en espera de que pueda llegar la nueva mercadería para empezar a vender con los precios del nuevo arancel que es 0%.

Importante. En un recorrido por la ciudad se pudo constatar que hasta el momento en los locales de venta de equipos tecnológicos continúan con los precios antiguos, esto se debe a que la mercadería que poseen fue adquirida con precios con aranceles.

Se pone como ejemplo que un smartphone de gama alta de USD 672 costaría ahora USD 559, o uno de gama media pasaría de USD 234 a USD 194.

Para el analista económico Anderson Argothy, es una decisión que no incentiva a la protección de la economía como tal, más bien lo que hace es aumentar el consumo de compras.

“Algunos cálculos muestran que existen dos celulares por cada ciudadano, entonces al quitar estos aranceles no es una medida que contribuya económicamente más allá de incrementar el consumo”, dijo Argothy.

El analista manifestó que las grandes empresas importadoras de aparatos tecnológicos serán quienes se beneficien con esta decisión. Para Argothy esta cantidad de aumento de teléfonos implica una salida de dólares de la economía ecuatoriana, teniendo una situación complicada desde el punto de vista económico. “Por otra parte desde el punto de vista ambiental no es adecuado, los teléfonos celulares una vez que se desechan, se convierten en basura.

La contaminación por los componentes que tienen los celulares puede tener un impacto sobre el medio ambiente”. El celular no es un bien de primera necesidad, no porque baje el precio las personas van a adquirir más celulares de los que ya poseen, así enfatiza el analista, además acota que quien se va a beneficiar fundamentalmente son los importadores ya que importan con 0 arancel, pero él explica que el precio no se moverá. Manifestó que otro ejemplo es la eliminación de la importación de productos deportivos, estos accesorios no han bajado de precio sino que se incrementó el margen de utilidad del gran importador, enfatizó.

El Comité de Comercio Exterior resolvió eliminar los aranceles de la lista de pagos sobre recargos por ingreso al país de varias mercaderías, como los artefactos electrónicos, así enfatiza Ramiro Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio de Ibarra, quien aseguró que definitivamente esto es una gran ayuda para el comercio en el país ya que se puede competir libremente con Colombia.

“Claro que el efecto no es inmediato, la mayoría de comerciantes tienen mercadería que adquirieron con aranceles, tendrán primero que desprenderse de este producto hasta que llegue la nueva importación”, aclaró Aguilar.

El presidente de la Cámara de Comercio señaló que cuando ya llegue la nueva importación de estos equipos ya estará en el mismo costo de lo que se está vendiendo en Ipiales por lo que no será necesario viajar hasta suelos extranjeros.

Dijo además que las importaciones de estos equipos son muy ágiles y se las realiza cada ocho días en donde ya se pueden tener estos equipamientos en el país. “En este momento ya está circulando la nueva mercadería en el Ecuador con los nuevos precios”.

“La tecnología es un incentivo y está en permanente innovación, este tema es totalmente beneficioso para el comercio porque puede competir en igualdad de condiciones especialmente con Colombia”.

Para Marco I., empleado de un negocio de venta de celulares, este tema es importante ya que para él se incrementarán las ventas, pero dijo que aún no se están vendiendo los equipos con el nuevo arancel ya que todavía tienen la mercadería que les llegó antes de esta decisión. “Esperamos que este tema beneficie tanto a los importadores como a las personas que compran estos productos”.