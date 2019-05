Precio de la Súper subió 0,30 centavos

Ibarra. La gasolina súper registra un incremento de aproximadamente 30 centavos de dólar por galón en su precio de venta al público, sin embargo, a este precio se le suman ciertos costos y margen de ganancia por lo que se estima que incluso supere el precio final de USD 3. El precio, hasta abril, era de entre USD 2,62 y USD 2,79, con un costo referencial de USD 2, establecido por Petroecuador.

Sorpresa. El incremento tomó por sorpresa a algunos de los clientes de las gasolineras de Ibarra. “Yo no sabía de este nuevo incremento. Pregunto y me dicen que el nuevo precio es desde el miércoles entonces nos dieron feriado para que no protestemos”, dice Jaime Pérez.

A nivel nacional. Según recogen medios nacionales, el consumo de súper bajó un 40% a nivel general, pero ya se ha estabilizado.

Actualmente, un 9% de consumidores compra súper y el 91% adquiere extra o ecopaís. En cambio, antes de eliminar el subsidio y de liberalizar el precio la proporción era de 15% súper y 85% extra y ecopaís.

El precio de la súper está liberalizado desde el 27 de diciembre pasado.

Molestia. “Pueden ser unos centavos que a lo largo sí nos perjudica. No se trata de que sea una gasolina para ricos, la preferimos quienes deseamos cuidar nuestro auto pero ahora resulta que ni eso se puede en este país”, opinó Rodrigo Albán.