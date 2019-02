Policía ibarreña se llevó aplausos de la población tras procedimiento

Ibarra. Con mucha humildad y notable alegría, Sonia Lara, de 38 años de edad, dialogó con Diario EL NORTE sobre el procedimiento del que fue parte la tarde el domingo en el parqueadero del hospital San Vicente de Paúl, HSVP.

La sargento segundo de la Policía Nacional se ganó los aplausos de la ciudadanía, la admiración de sus compañeros y la felicitación de las autoridades, luego de que neutralizara a dos ciudadanas extranjeras que, junto a tres sujetos, se encontraban causando desmanes en la casa de salud.

Un video, en donde Sonia aprehende a unas de las ciudadanas, se hizo viral en las redes sociales. La mujer con actitud agresiva, hace caso omiso a la disposición de los miembros del orden, por lo que es detenida por la miembro del GOM.

Testimonio. Sonia comentó que por medio de una alerta del ECU 9-1-1 avanzó junto a sus compañeros hasta el HSVP para verificar un escándalo público.

“Las cinco personas estaban en actitud agresiva, después de que supuestamente no les atendieran, uno de ellos quebró los vidrios de las ventanas del HSVP, por lo que procedimos a hacer el uso progresivo de la fuerza y neutralizarles para poder ponerles a órdenes de las autoridades competentes”, mencionó la gendarme, asegurando que les pidieron de una y otra manera que colaboren, pero los hoy detenidos no accedieron.

La mujer es madre de tres hijos y dijo que en el trayecto de su vida policial se ha enfrentado a situaciones y procedimientos difíciles.

“Existe un notable malestar desde que las personas ya no quieren respetar a los uniformados. Llevo 15 años en la institución, en esta profesión debemos enfrentarnos a la dura realidad de hacer cumplir la ley a quienes no quieren obedecer. Soy una policía 100% operativa, siempre he estado laborando en la calle y sé lo duro que es trabajar con las personas agresivas”, dijo.

Finalmente aseguró que sus hijos son su motor y que su vida ha sido difícil, ya que quedó huérfana a pronta edad. “Lo bueno de todo esto es sentir el apoyo de autoridades, jefes, fiscales, jueces, pero sobretodo de la ciudadanía”, añadió Sonia.