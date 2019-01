Personas con problemas auditivos reciben ayudas

Ibarra. Aunque necesitan más ayuda, recibir un audífono para mejorar la audición podría ser suficiente, pero no lo es.

Sin embargo, el apoyo para personas como Jimmy, que tiene síndrome de Hunter y Sammy, con síndrome de Down, aún hace falta.

Para este año el Ministerio de Salud Pública ha destinado un presupuesto de 17 mil dólares para entregar 100 ayudas técnicas que beneficien principalmente a las personas con discapacidad, niños y adultos mayores de escasos recursos económicos de la zona.

El ahorro para las 40 personas que recibieron ayer un audífono es de alrededor de 1 000 dólares, ya que cada uno de estos dispositivos tienen ese costo en el mercado, según la empresa encargada de entregarlos.

Pese a que se les hacía difícil expresar el agradecimiento a la autoridades, el gesto de felicidad en sus rostros era suficiente para entender que se sentían complacidos.

Blanca Mimalchi tiene 70 años y ya cuenta con un nuevo dispositivo que le permite escuchar mejor. “Me siento bien porque ya estoy oyendo, antes no escuchaba nada”, fueron las cortas palabras de Blanca que llegó desde Tulcán para recibir la ayuda en el Hospital San Vicente de Paúl (HSVP).

Ejecución. Según datos de esta casa de salud, en 2015 se beneficiaron 60 personas, en 2016: 67, 2017: 114 y el año pasado, 208.

Kléver Martínez, líder del servicio de Rehabilitación y Terapia Física del hospital, explicó que cuentan con una alta demanda de pacientes con discapacidad auditiva y es por eso que desde 2015 iniciaron con este proyecto.

De 30 a 40 pacientes con discapacidad auditiva recibe el hospital. “Esto aumenta y tenemos una lista de espera que nos envían desde los distintos centros de salud”, añadió Martínez.

Siendo Imbabura una provincia con prevalencia considerable de discapacidad auditiva del 22.63%, según datos publicados por el CONADIS y el Ministerio de Salud Pública entre 2013-2014, se procede desde planta central la asignación presupuestaria para ayudas, insumos y accesorios para compensar discapacidades, en este caso para deficientes auditivos.

Beneficiarios. Gloria Coello es mamá de Sammy Coro, de 9 años con síndrome de down, dijo estar agradecida por la preocupación de las autoridades.

Sin embargo, señaló que gasta 60 dólares mensuales comprando el medicamento para su pequeña, ya que el hospital no cuenta con la medicina que debe tomar Sammy. Además del síndrome de Down, tiene un hueco en el corazón, no habla y cada seis meses viaja a Quito con Sammy para el chequeo médico.

Gloria indicó que su hija está en cuarto grado en la Unidad Educativa Pimampiro, pero aún no puede leer ni escribir, algo que le preocupa.

Así mismo Jorge Orbe junto a su hijo Jimmy llegaron al hospital para recibir un audífono.

Jimmy, de 22 años, tiene una enfermedad rara denominada síndrome de Hun-ter que se vuelve catastrófica.

Jorge contó que además de recibir esta ayuda, esperan contar desde hace 15 años con el apoyo del Gobierno, ya que necesita elepras, medicamento que en el año gastaría casi 1 millón de dólares.

“Hemos solicitado ayuda al Gobierno de turno desde hace 15 años pero no nos toman en cuenta porque aquí hay como 70 niños con esta enfermedad. En el tiempo de Rafael Correa hicieron un presupuesto y se gastaba como 30 millones de dólares al año en cada uno de los niños”.

La respuesta de ese entonces para los padres fue que con ese dinero se construiría un hospital que beneficiaría a más personas, “entonces que nuestros niños sigan muriendo”. En Imbabura, según Orbe, hay siete niños con esta enfermedad, pero dos ya fallecieron, tres viven en Otavalo, uno en Ibarra y en Atuntaqui. El padre de Jimmy tuvo que aprender lo que pasa con esta enfermedad. Contó que es progresiva, los niños van quedando ciegos y sordos. “Queremos que nos ayuden con la medicina para que tenga una mejor calidad de vida, aunque sabemos que no tiene cura”.