Permiso de operación de transporte A Cuenta Propia es desconocido

Ibarra. Aproximadamente 250 comerciantes de la ciudad se encuentran sumamente preocupados sobre un permiso que consta en el Reglamento de Transporte y que establece la autorización de operación para Transporte Por Cuenta Propia.

Desconocimiento. Francisco Vaca, es panificador y uno de los afectados, ya que su vehículo en el que transportaba pan para las tiendas, fue retenido y se le estableció una multa de dos salarios mínimos además de puntos menos en su licencia.

“Tras ser detenido por un Agente de Tránsito, porque tenía desconocimiento de este permiso, fui a revisar y veo que es de 2017. En la ANT me encontré con otras siete personas que estaban en la misa situación y que sus negocios eran de plásticos, quesos y botellones de agua”, dice.

Grupo de afectados. Añade que a raíz de esto decidieron crear un grupo y en la actualidad ya son 250 personas que se encuentran a la espera de una solución. El problema que Vaca detalla no es cancelar el rubro de poco más de USD 76 por el permiso, sino que deberían cambiar sus vehículos ya que no todos están aptos para estas actividades. “Tengo una furgoneta que le quité los asientos, allí coloco el pan y lo distribuyo. Pero me dicen que no cumple con los requisitos ya que se necesita un vehículo homologado para la carga”, dice.

Vaca es el representante de los panificadores de Ibarra, cuenta que son 40 personas que se dedican a hacer y distribuir pan diariamente, sin embargo, sus ganancias nos les permite cambiar de vehículos.

“Por eso puedo decir que si esto no se soluciona, la ciudad se quedará sin pan porque no podremos trabajar”, enfatizó.

No es nuevo. Alexander Terán, director de la Agencia Nacional de Tránsito en Imbabura, dice que esta es una habilitación para quienes tengan actividades que no sean de transporte público y no pertenezcan a una compañía de transporte, es decir, que sean actividades particulares o inherentes a su negocio.

Terán señaló que esto ya existía en la misma Ley de Tránsito desde hace algunos años pero lo que se hizo es actualizar (en 2017) a las necesidades del usuario, ya que anteriormente se consideraban solo cuatro actividades económicas y en la actualidad se consideran a todas, sin excepción.

Dijo que el objetivo es que esta actividad esté regulada, autorizada y no caiga en la contravención de la informalidad.

Tome nota. La ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad que conforme al artículo 58, dice que existe una figura llamada servicio de transporte “por cuenta propia”, cuyo reglamento, en efecto, obliga a los usuarios a sacar un “permiso de habilitación de vehículos para cuenta propia” (febrero del 2018).

Quienes no cumplan con la disposición serán sancionados según el Código Orgánico Integral Penal, que establece dos salarios básicos (USD 788), reducción de 10 puntos en su licencia y retención del vehículo por mínimo siete días, al conductor que no cuente con el título habilitante.