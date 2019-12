Patricia Terán: “Sistema Andino de Integración sigue siendo muy importante”

Ibarra. Patricia Terán, famosa expresentadora de televisión ecuatoriana, dejó la pantalla para optar por la política, aunque aún mantiene un programa radial en la ciudad de Quito.

Estuvo en Ibarra y visitó nuestro medio impreso, aunque se comprometió volver para conversar a través del canal on line ENtv.

El organismo. Por ahora está más ocupada cumpliendo tareas inherentes a su responsabilidad como Parlamentaria Andina en representación del Ecuador y sus viajes entre Quito y Bogotá son frecuentes. Ella, de las filas del PSC, junto a Rosa Mireya Cárdenas, Pamela Aguirre, Hugo Quiroz de la Revolución Ciudadana y Fausto Cobo (exPSP - exCREO y ahora independiente), representan el Ecuador en ese organismo regional.

“Siempre aquí en Imbabura me reciben muy bien y cuando lo hago es para escuchar las propuestas de la gente”, dijo Paty Terán, quien no ha perdido su frescura y tampoco su claridad cuando enfoca temas políticos.

Hoy, en el Parlamento Andino, preside la Comisión regional Quinta ‘De Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana’, junto a Oscar Hernán Sánchez, de Colombia; Jorge Luis Romero, de Perú; Fidel Espinosa, de Chile y Alberto Moreno, de Bolivia.

Preguntas. Es fundamental que la ciudadanía sepa qué es el Parlamento Andino, porque muchas personas se preguntan para qué les eligen, qué trabajo hacen y hasta cierto punto el organismo y nuestra tarea pasan desapercibidos porque no tenemos el carácter de vinculante y eso quiere decir que nuestros marcos normativos no pueden ser proyectos de ley porque no estamos dentro de la Asamblea, me refiero a los ecuatoriano, dijo la parlamentaria andina en su visita a diario EL NORTE, a donde llegó luego de participar en un evento realizado en la PUCESI

Trabajo. Hemos avanzado mucho. El Secretario General Eduardo Chiliquinga ha sido muy activo y participativo. Se han elaborado más de 20 marcos normativos. Uno de los más importantes fue el de movilidad humana, que se lo hizo tratando de armonizar las legislaciones de los cinco países, porque no se los puede homologar.

Importancia de la integración. Patricia Terán afirmó que el Sistema Andino de Integración sigue siendo muy importante como todos los organismos de integración regional. “El único que tiene el carácter de vinculante es el Parlamento Europeo, pero la mayoría pasan por el tema normativo, se debaten las cosas, legislamos, pero nuestras resoluciones no tienen carácter vinculante para los gobiernos, aunque pienso que “tampoco podemos estar fuera porque no solo es el tema de movilidad, sino del comercio, los negocios, los derechos, etc”.

Destacó el papel del colombiano Jorge Pedraza que es el secretario general de la CAN, cuya sede está en Perú, “quien ha hecho una gestión fantástica para revitalizar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que lo conformamos los 4 países, excepto Chile”, apuntó Paty Terán.