Parroquias urbanas ya tienen a sus presidentes

Ibarra. Las cinco parroquias urbanas del cantón Ibarra ya tienen a sus dirigentes. Ayer cientos de personas de los cinco recintos vivieron una verdadera fiesta democrática. Las elecciones presidenciales a las juntas empezaron a las 09:00 y finalizaron a las 14:00. La dirección de Participación Ciudadana del Municipio de Ibarra y miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), observaron el desarrollo de ese acto de cívico.

Voto voluntario. El coliseo de la Bola Amarilla, ubicado en la avenida Atahualpa, fue el recinto electoral de la parroquia de San Francisco. 26 mesas se instalaron desde las primeras horas de la mañana. Según el padrón electoral estaban registradas 52 mil personas.

Allí se presentaron tres listas que encabezaron Carlos Tulcanaza, Santiago Flores y Ramiro Páez.

Este último fue el triunfador. Según el acta de escrutinios se contabilizó 348 votos, seguido de la lista 3 de Santiago Flores con 153 y la lista 2 de Carlos Tulcanaza con 79 votos.

Israel Cabezas, director de Participación Ciudadana del Municipio de Ibarra, dijo que el evento eleccionario se desarrolló con normalidad.

“Declaramos como un éxito total las elecciones. Hay que tomar en cuenta que el voto es voluntario y han acudido masivamente a sufragar por los diferentes candidatos de las cinco parroquias urbanas del cantón”, dijo Cabezas, quien recorrió los recintos acompañado por el personal del Consejo Nacional Electoral.

Se conoció que los resultados oficiales se proclamarán hoy, pues existe un reglamento de impugnación que dura 12 horas desde la finalización del proceso electoral.

Confusión y desconocimiento. No todos conocían de las elecciones a presidentes de las juntas parroquiales de Caranqui, El Sagrario, San Francisco, Alpachaca y El Priorato.

Por ejemplo un grupo de 30 personas de la localidad de Añaspamba, que les tomó dos horas arribar a Ibarra, llegó hasta el recinto de la Bola Amarilla. Allí pidieron información para poder sufragar, sin embargo no estaban registradas en el padrón. Eso provocó un cierto malestar. Una vez de constatar que sus nombres no estaban en el listado decidieron buscar su verdadero recinto.

“Nos dicen una cosa y luego otra. No sabemos a quien responder”, dijo Manuel, quien no quiso identificar su apellido. Pero no solo fue confusión sino también desconocimiento. Rosario Paredes de 67 años de edad, aseguró que no sabía de las elecciones, pues ella pertenece a la parroquia de El Sagrario.

Festejaron en El Priorato. El conteo de los votos en la parroquia de El Priorato no duró ni una hora. De acuerdo al escrutinio Tatiana Aguirre de la lista 1 se proclamó como presidenta de ese lugar. En ese sitio se instalaron dos juntas y llegaron a sufragar 553 personas. Al final la lista que encabeza Tatiana Aguirre y Santiago Yépez, presidenta y vicepresidente respectivamente, registraron un total de 373 votos. “Es una oportunidad para aportar en el progreso de una comunidad que poco a poco crece. Tenemos que entregar lo mejor de nosotros y que otros dirigentes que lleguen continúen. Trabajaremos en la seguridad, en vialidad, alcantarillado y agua potable. Tomaremos en cuenta la infraestructura de la parroquia. Hay lugares que deben ser revisados y restaurados”, dijo Yépez.

Otros resultados. En Alpachaca también se desarrollaron las elecciones sin mayor problema. Allí la ganadora fue María Alvarez de la lista 1. Se conoció que el número total de votos fue de 285. Mientras que los representantes de la lista 2, registraron 41. En la parroquia de Caranqui el presidente es Luis Angamarca y en El Sagrario ganó Jacinto Cadena.