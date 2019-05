Pagos de créditos educativos podrán extenderse hasta 20 años

Ibarra. Lenín Moreno, presidente de la República, anunció que pedirá la condonación de los intereses para los estudiantes que solicitaron un crédito educativo desde el anterior gobierno. La idea sería, además, que las deudas se puedan pagar en cuatro o cinco años, a partir de que el estudiante tenga un trabajo estable. Esto sería un alivio para los jóvenes que tienen problemas para pagar su deuda.

Realidades. “Caí en coactiva porque no pague las cuotas desde hace unos cuatro meses. ¿Cómo lo hago si no hay trabajo de lo que me gradué y con el básico apenas me alcanza para vivir?”, dice con preocupación Lissete Mora, una ibarreña que estudió en una universidad privada de la capital.

Tomó esta decisión pensando que tendría un mejor futuro laboral. “Pero luego sales a buscar trabajo y no encuentras. Ahora menos porque incluso mandaron gente de las instituciones públicas. La verdad estoy desesperada y molesta porque no es mi culpa. Uno se prepara pero si no hay fuentes de trabajo qué se puede hacer”, enfatiza.

Pagos en dos años. Con esto concuerda Roberto Armas, otro joven ibarreño que decidió hacer una maestría en Argentina pero que al volver no encuentra trabajo. “Podría haberme quedado pero uno piensa en regresar a su país, a su ciudad. Ahora estoy en Quito esperando una oportunidad de trabajo porque la verdad en Ibarra es mucho más difícil. No tengo dinero ni para salir del país para buscar la vida en otro lugar. Ahora me dicen que tengo que cancelar la deuda de 20 mil en dos años”, comenta.

Garantes. Por su parte, la asambleísta Silvia Salgado, habla del tema de garantes que también hace a este problema uno de mayor calibre. “Imagínese hay créditos de hasta 50 mil. Usted tiene que tener 10 mil dólares en 10 días para hacer la renegociación y en 24 meses pagar 40 mil dólares que es el saldo. Entonces ese mecanismo se vuelve inhumano y además pasa la responsabilidad a los garantes y se establece que quienes son garantes y morosos de la banca pública están incluso prohibidos de ejercer cargos públicos. Muchos de los garantes corren el riesgo de perder su trabajo”, dice.