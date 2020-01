Oncólogo fue restituido al hospital San Vicente de Paúl

Ibarra. El oncólogo clínico, José Velásquez, el único especialista en esta área del hospital San Vicente de Paúl, fue uno de los médicos que salió de la institución tras el recorte del presupuesto, sin embargo, regresó a sus labores tras analizarse la importancia de su tarea.

Opinión. “Pienso que la educación y la salud son prioritarios y los presupuestos de esas áreas no deberían afectarse. Considero que no hubo un análisis técnico pero me da alegría que se recapacitó y pude reintegrarme”, dijo el especialista.

Tiene un sueño. Velásquez tiene un sueño desde hace tiempo atrás, se trata de que en el San Vicente se pueda contar con una Unidad Oncológica. “Por ahora no se podrá pero hay que seguir luchando. Lo que más me gustaría es poder ayudar a toda la gente”, contó y añadió que los pacientes que luchan contra esta enfermedad viven un viacrucis.

El médico dice que además de viajar a Quito para sus tratamientos, deben esperar una larga lista y posteriormente regresar a sus hogares con los estragos de las quimioterapias. Es precisamente todo esto que quiere evitar ya que en la Unidad que se propone constarían los tratamientos pertinentes, dijo el especialista.