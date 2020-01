Nuevos impuestos que inquietan a más de un ciudadano

Ibarra. La cerveza industrial, cigarros electrónicos, entre otros productos de consumo especial tienen un aumento de precio debido a la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, aprobada en la Asamblea Nacional que ya está en vigencia.

Cigarrillos electrónicos. Con la disposición del incremento del 150% de ICE para cigarrillos electrónicos, uno de estos dispositivos que costaba USD 12, con el incremento saldría por aproximadamente USD 15. Las esencias, en cambio, pasan de USD 8 a más o menos USD 10.

Esto no es bien visto por quienes comercializan este tipo de productos pues estiman que deberán dejar de venderlos. Uno de los vendedores, que prefirió no identificarse, dijo que desde hace unos meses las ventas estaban bastante bajas y con esto solo empeorará. “Salimos de un centro comercial considerando que aquí la gente iba a venir más pero no fue así, las ventas a nivel general están malas y con más impuestos seguro que deberemos cerrar el local”, dijo.

A su lado, una de las vendedoras comenta que incluso los vaporizadores, que han sido furor en la ciudad, han dejando de adquirirse.

“Creo que fue solo una moda y ya poco a poco se están olvidando”, afirmó.

Cerveza. También hay un recorte en la tarifa del ICE para la cerveza artesanal, mientras que para la cerveza industrial este impuesto sube en 10%. En la artesanal existe una rebaja de 2 a 1,50 dólares y ya no aplicarán la marcación Simar, esto era muy esperado por los productores.

Así lo había dicho en una entrevista previa, Norberto Purtschert, propietario de cerveza Caran.“Es algo que nos ha resultado demasiado molesto para los artesanos cerveceros. Se instituyó con el afán de evitar el fraude en la declaración de producción de cervezas”, dijo.

Se trata de colocar un sello pequeño en cada botella y que al Estado le cuesta pero a los productores, no.

“De por sí la impresión le cuesta al Estado pero a nosotros nos lleva mucho tiempo para poder pegarlos. Y no es solo eso porque tenemos que meternos al SRI e ingresar número por número y vemos que no sirve para mayor cosa porque toda la cerveza industrial y la importada, que también es artesanal, no está obligada a poner los sellos”, había explicado.

Otras resoluciones. -Se aplicará un régimen simplificado para microempresas y el pago de una tarifa del 2% del IR, así como la declaración semestral del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).

Las flores, el follaje, las ramas cortadas y los tractores de hasta 300 caballos de fuerza ya no pagarán IVA.

Tampoco tendrán IVA los bienes y servicios de artesanos calificados.

Tarifa 0% IVA para los servicios de suministro de dominios de páginas web, servidores, computación en la nube (cloud computing).