Nuevo proceso legal por terreno involucra al Municipio

Ibarra. Un nuevo proceso judicial enfrenta el Municipio de Ibarra con una familia de la ciudad. La declaración de utilidad pública de un terreno, ubicado en la avenida Galo Plaza entre Camilo Ponce y Periférico sur enciende de nuevo la polémica.

Los protagonistas esta vez es la familia Pozo-Terán a la que le quitaron una hectárea de terreno. Aunque el litigio inició en el año 2012 no fue hasta esta administración donde se hace público.

A decir de Marcos Martínez, abogado defensor de la familia ibarreña, la propiedad privada es algo que debe respetarse a toda costa. “Hemos planteado una acción de protección pues este caso es un hecho de violación de derechos”, explicó el jurisconsulto en ENtv.

Inconsistencias. Aunque no se llegó a un acuerdo con los involucrados por el precio del terreno, el Municipio literalmente ocupó el terreno. “El Juez debió autorizar la utilización del terreno pero el Municipio lo hizo de forma arbitraria” acotó Martínez.

Por la ubicación del espacio este es parte del parque Ciudad Blanca, sitio que se ha convertido en un referente turístico de la capital imbabureña.

Juicio histórico. Pero el caso por este terreno no es actual. El Municipio afronta un pleito legal desde hace más de 20 años con la familia Morejón. Ellos argumentan que han agotado todos los recursos para llegar a un acuerdo con la Municipalidad, pero sus pedidos no han tenido eco. El problema todavía no se dilucida en los tribunales.