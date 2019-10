Nueva reforma tributaria subiría el costo del alcohol

Ibarra. El nuevo proyecto de Reforma Tributaria, enviado a la Asamblea, plantea el incremento al costo del litro de alcohol puro que utiliza la industria cervecera. La subida, que se propone según el tamaño de la industria, supone un importante gasto para las grandes marcas, sin embargo, para la cerveza industrial tiene una pequeña disminución.

Análisis. Norberto Purtschert, propietario de cerveza Caran, dice que para su empresa, el aporte al Estado de una botella de medio litro con 5,5% de alcohol es de 1,1 centavo. Con la propuesta bajaría a 0,08 lo que no representa ni un centavo de dólar. En el caso de una botella con 9% de alcohol, en la actualidad, el aporte es de 1,8 centavos y con la reforma se lograría tal vez llegar a un centavo. Al ser empresas que no producen a gran escala, esto no sería un aporte significativo para el país pero sería un ahorro mínimo en sus gastos.

Considerando los volúmenes que hacemos los cerveceros artesanales a la economía global, el aporte de impuestos es realmente bajo. No es que vamos a poder pagar los sueldos a los empleados públicos”, hizo la comparación.

En cuanto a la cerveza industrial, Purtschert dijo que en ese caso sí sería representativo y sobre todo porque se establece que para ese sector el impuesto se subirá y deberán pagar más por el ICE.

Posibles cambios. La propuesta queda de la siguiente forma: la cerveza artesanal bajaría el impuesto de USD 2 a USD 1,50 por litro de alcohol puro.

La cerveza industrial de pequeña escala (participación en el mercado local de hasta 730 mil hectolitros) subiría de USD 7,72 a USD 8,49 por litro de alcohol puro.

La de mediana escala (participación de hasta 1 millón 400 mil hectolitros) subiría de USD 9,62 a USD 10,58 por litro de alcohol puro.

La de gran escala (participación superior a 1 millón 400 mil hectolitros) subiría de USD 12 a USD 13,20 por litro de alcohol puro.

Hace tres años. En el año 2016, al elevar el costo del litro de USD 7 a USD 12 representó que marcas como Pilsener, la más consumida en el país, suba de precio de USD 1 a un USD 1,25 y que, eso sumado a otros factores como la restricción de horarios en bares y discotecas, llevara a que su productor, Cervecería Nacional (CN), la mayor empresa del país, bajara en un 18 % las ventas.

Preocupación. Para los propietarios de bares esto es motivo de preocupación. “Los costos subirán y eso nos perjudica a quienes tenemos este negocio. Ya se subió el costo hace unos años y hacerlo nuevamente implica que el sector del entretenimiento tendrá complicaciones. En esta crisis esto es un desaliento”, opina Fabricio López.

Un alivio. Purtschert dijo que como parte de la propuesta también está eliminar del sistema “Simar”. “Es algo que nos ha resultado demasiado molesto para los artesanos cerveceros. Se instituyó con el afán de evitar el fraude en la declaración de producción de cervezas”, dice.

Se trata de colocar un sello pequeño en cada botella y que al Estado le cuesta pero a los productores, no.

“De por sí la impresión le cuesta al Estado pero a nosotros nos lleva mucho tiempo para poder pegarlos. Y no es solo eso porque tenemos que meternos al SRI e ingresar número por número y vemos que no sirve para mayor cosa porque toda la cerveza industrial y la importada, que también es artesanal, no está obligada a poner los sellos”, explicó.

Cerveza en Imbabura. Caran es la empresa pionera de la cerveza artesanal en la provincia y en la actualidad son varias las marcas que han logrado abrirse mercado. Purtschert mira como positivo este aspecto ya que considera que la competencia es importante para el beneficio hacia el consumidor y un motivo para mejorar sus productos.

Debate previsto para hoy. La Asamblea debatirá hoy el primer informe del proyecto de Ley de Crecimiento Económico.