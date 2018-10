“No tengan miedo de llegar

Ibarra. El presidente del cabildo de Chota, Alejandro Calderón, manifiesta que a la comunidad le preocupa que tras incidentes violentos se generalicen los hechos y se afecte a todo el pueblo pueblo afrodescendiente del Valle del Chota.

¿Cómo ha afectado a la comunidad estos hechos? Nos ha afectado porque en el Chota se siente indignación de que se generalice. En la comunidad no somos santos, pero no estamos involucrados en este tipo de casos (ilegalidades).

¿Qué hacer para buscar soluciones , de pronto hablar con representantes de otras comunidades? Los líderes de cada comunidad deberíamos acercarnos a la gente y concientizarle de que no se den más estos problemas que pueden generar temor en los turistas.

¿Los actos violentos son consecuencia del contrabando y la minería ilegal?

El contrabando y la minería han dado mucho de qué hablar. Las personas buscan un porvenir por la falta de fuentes de trabajo. No lo justifico, cada quien es responsable de sus actos.

El Valle queda mal visto ante todo el mundo.

¿Cuál es su compromiso como líder? Crear conciencia de que no debemos llegar a instancias de contrabando o minería para sobresalir.

Tenemos muchas opciones para sobresalir y trabajar, salir adelante, podemos conseguir un trabajo digno.

¿Existen proyectos para impulsar el turismo, además del Coangue? En el Valle del Chota no se han dado más proyecto además de carnaval para generar recursos. Por ahora no hay otra propuesta. Tenemos el espacio físico y no lo aprovechamos.

¿A qué se debe, desinterés tal vez? La economía no nos da la oportunidad de generar un proyecto y recursos en la comunidad.

¿Cómo los ha apoyado el legislador que representa a los afrodescendientes, José Chalá? No se ha visto apoyo para nada.

La educación es otro factor que requiere atención Actualmente la infraestructura de la unidad Técnica Valle del Chota es deplorable.

Su llamado al pueblo afrodescendiente

Unámonos por una buena causa para que nuestros pueblos sean bien vistos y no seamos punto de crítica de nadie, para fomentar el turismo, siempre hemos sido personas acogedoras, que no le dé miedo a nadie llegar a todas las comunidades, porque se van a sentir en un ambiente sano y cálido.