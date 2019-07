VIDEO: No se define fecha para debatir sobre aborto por violación

Ibarra. Los debates del Código Orgánico de la Salud, COS, y sobre la despenalización del aborto en casos de violación, que reformaría el Código Orgánico Integral Penal, COIP, son dos de los temas pendientes en la Asamblea Nacional Legislativa.

Fecha. La asambleísta de Imbabura, Silvia Salgado, explicó que para este martes 30 de julio existe el compromiso del Presidente de la Asamblea en poner en el orden del día la votación del COS, en el que se contempla el uso medicinal del Cannabis.

En el Código se establece también la obligación y la responsabilidad del Sistema Nacional de Salud de atender, especialmente a niñas y adolescentes, en casos específicos como el de encontrarse en un aborto en curso o en condiciones de diferente índole.

“El COS obliga a la atención, en estos casos específicos, debido fundamentalmente a que existe un gran porcentaje de aborto clandestino que pone en riesgo de muerte a las adolescentes”.

Se trata de una obligación a la atención, sin juzgar ni penalizar a la mujer que, en muchos de esos casos de aborto en curso, tiene que ver con violaciones sexuales.

Criterio. La legisladora precisa que el informe para el debate no despenaliza el aborto. “Lo que hace es incrementar una causal, especialmente, cuando se trata de casos de violación.

La legisladora puntualiza que en Ecuador no hay aborto libre y que tampoco hay una propuesta para eso.

Lo que existe es una causal en caso de violación, que además. no es obligatoria, sino voluntaria y debe cumplir ciertas condiciones.

Acción. En Ibarra se desarrolló un conversatorio liderado por colectivos de mujeres y otras organizaciones, sobre el debate de reformas al COIP, para respaldar la despenalización del aborto en casos de violación.

Gioconda Peñafiel, representante del colectivo Más de Ocho, precisó que es necesario entablar el espacio de diálogo con legisladores para que tomen en cuenta la posición de la sociedad civil y organizaciones. “Se considera que, siete de cada 10 niñas han sufrido violación como producto de incestos”, puntualizó Gioconda Peñafiel y, manifiesta que, en los últimos cinco años, son alrededor de 22 mil niñas que han resultado embarazadas como producto de violaciones. Lo que se recomienda, desde la ONU -cita la integrante del colectivo- es que se genere la despenalización, por que se violenta los derechos de las niñas, porque se les obliga a ser madres.

“La Iglesia tiene la opinión de sí a la vida. La vida no es negociable para nosotros”, es la posición de Eugenio Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal E-cuatoriana, ante la posibilidad de despenalizar el aborto por causa de violación.

Más de 300 mujeres fueron detenidas por abortar, entre 2013 y 2018.

En Ecuador, el COIP, establece penas privativas de libertad que pueden llegar hasta los 16 años.

La mujer que aborte o permita que otro se lo cause, será sancionada con prisión de seis meses a dos años.

En dos casos el aborto no es considerado como delito en Ecuador. El Art. 150 del COIP indica que el aborto no será punible cuando esté en peligro la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

Tampoco se considera delito cuando el embarazo es consecuencia de una violación contra una mujer con discapacidad mental. En el país, son más de 3 000 niñas de 10 a 14 años de edad que cada año quedan embarazadas producto de una violación. “Hay 14 denuncias de abuso sexual diarias en niñas menores de 14 años, la mayoría en los núcleos cercanos como la familia y la escuela”, puntualizó la abogada Ana Vera.