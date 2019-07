Extranjeros no quieren ser estigmatizados

Ibarra. Un plantón convocado por un grupo de personas en redes sociales, contra la presencia de migrantes en Ibarra, vuelve a prender las alarmas en la ciudad.

“El plantón no es contra los migrantes sino contra la delincuencia. Lo que estamos pidiendo es que el Gobierno pida documentación. Si el pueblo no sale no somos escuchados”, explicó Steven Orellana, uno de los líderes del plantón que se realizó ayer.

De acuerdo a sus cifras, el 70 por ciento de las personas que llegan a Ecuador procedentes de otros países tienen antecedentes penales.

Reacciones. Yanira Rivera Sarmiento, abogada penalista venezolana, radicada en la capital imbabureña cree que este tipo de actitudes están incitando al odio.

En declaraciones a Pulso Informativo en ENtv, hizo una llamado a la paz, tolerancia y respetos. “Estamos aquí para vivir en paz y salir adelante”, afirmó la jurisconsulta.