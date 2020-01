Mercado Mayorista: “No hay un proyecto que respalde la obra”, dice vecino

Ibarra. El Municipio de Ibarra ha anunciado que se va a construir una infraestructura nueva donde funcionará el mercado mayorista en el sector conocido como El Trapiche en la parroquia de San Antonio. Ante este situación los propietarios de los predios que serán expropiados manifiestan que están en contra porque, según ellos, no cumple con los parámetros jurídicos, técnicos, sociales y ambientales.

Certificación. Luis Nogales, exfuncionario de Senplades y propietario de uno de los terrenos afectados, indicó en una entrevista con ENtv, dijo que en la resolución municipal con fecha 23 de octubre se dice que se adjuntará en la declaratoria la certificación presupuestaria acerca de la disponibilidad de recursos necesario para el efecto. Según No-gales dice que ya están haciendo las notificaciones personales, pero ahí dice que la certificación presupuestaria se la hace con fecha 25 de noviembre de 2019. Esto implica dijo que no se ha respetado el debido proceso. Según Nogales los miembros del concejo municipal han sido engañados, porque el informe técnico de planificación establece que en este sector son tierras pedregrosas no aptas para la agricultura. “Sepan señores que hay un en estas tierras hay un sistema de riego propio, por lo que es productivo.

“El mismo vicealcalde llegó al lugar y se sorprendió. El concejal Leonado Yépez también dijo que lo que nos dicen en la sesiones de concejo es totalmente alejado a la realidad”. Aclaró también que para transportar un quintal de papas de El Trapiche a San Antonio estaría constando un valor de cinco dólares, por lo que dijo los sanantonenses también son engañados por la administración municipal.

Proyecto. Luis Nogales indicó también que no hay transparencia en la actual administración municipal, porque no hay socialización del proyecto. “No hay costos de infraestructura, arquitectónica, estructural, hidrosantaria, adecuaciones. Todo eso no existe”.

Además manifestó que de acuerdo a la Constitución han decidido declararse en resistencia, y de acuerdo al derecho no dejarán que estas tierras productivas se conviertan en cemento.

Son 55 personas afectadas con las expropiaciones del Municipio para la construcción del mercado mayorista.